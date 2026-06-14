Πόλο γυναικών Ολυμπιακού: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρη τη κατάκτηση του 4ου με ένα αξιότιμο πριμ

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Μάλτα και γι΄ αυτό το λόγο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε τα συγχαρητήριά του και μαζί ένα τεράστιο πριμ στη κάθε μία.

Θυμίζουμε ότι οι αθλήτριες των «ερυθρολεύκων», νίκησαν στη διαδικασία των πέναλτι με 17-13 τη Φερεντσβάρος και φτάνοντας στην Ελλάδα με τη κούπα του Champions League, τους περίμενε «θερμή» υποδοχή και στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», αλλά και στο «Γ. Καραϊσκάκης» από συγγενείς και φίλους της ομάδας.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλησε να τις επιβραβεύσει για την επιτυχία τους και γι' αυτό, θα τους δώσει γενναιόδωρο πριμ 100.000 ευρώ. Την ανακοίνωση του πριμ έκανε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης, την ώρα που η ομάδα βρισκόταν στο βανάκι με προορισμό το φαληρικό γήπεδο και τα κορίτσια έκαναν... χαμό.