Πόλο: Η ώρα και το κανάλι για την «μάχη» της Εθνικής Ανδρών απέναντι στη Σλοβενία

Η Εθνική μας ομάδα, μετά τη νίκη απέναντι στη Γεωργία, έχει ως στόχο το 2/2 στον όμιλο.

Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με το δεξί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και συνέτριψε την Γεωργία με σκορ 20-6 στον πρώτο αγώνα του ομίλου, την Κυριακή (11/1).

Σήμερα (13/1, 16:15) αγωνίζεται απέναντι στη Σλοβενία, με στόχο το 2/2 που θα την φέρει πιο κοντά στον στόχο της πρώτης θέσης, αλλά και στην πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ERT 2.

