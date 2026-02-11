Πόλο: «Θρυλική» πρόκριση του Ολυμπιακού - Ξανά στους «8» του Champions League

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει στα πέναλτι τη νίκη στην τελευταία αναμέτρηση του Α' ομίλου του Water Polo Champions League, την επαναληπτική κόντρα στην σερβική Ραντνίτσκι με 16-14 (καν. 11-11), και εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου που θα του δώσει καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός στο τελευταίο ματς του 2025 κόντρα στη Βάσας είχε πάρει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά, την οποία θα έχανε μόνο στο δυσοίωνο σενάριο που γνώριζε ήττα από την Ραντνίτσκι με περισσότερα από οκτώ γκολ.

Αντίθετα, η σκληροτράχηλη σερβική ομάδα χρειαζόταν μόνο νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση αντί της κροατικής Μλάντοστ και μάλιστα κυνηγούσε και τη διαφορά των γκολ.

Στην επιστροφή των ομάδων στη δράση 1,5 μήνα μετά τη διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο πίεσε πολύ τους Πειραιώτες όπως και στην έδρα τους στην 1η μεταξύ τους αναμέτρηση, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 12-13. Παρόλα αυτά με πολυ καλές εμφανίσεις, ειδικά από τους φουνταριστούς Νικολαΐδη και Κάκαρη, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάνουν μία πολύ καλή εμφάνιση. Το ματς έληξε ισοπαλία 11-11 στην κανονική διάρκεια, και έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση, οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη στα πέναλτι.

Η Ραντνίτσκι αποχαιρέτησε το Champions League αλλά θα αγωνιστεί στη συνέχεια στη φάση νοκ-άουτ της δεύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του Euro Cup.

Στον άλλο αγώνα που έγινε παράλληλα η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ επικράτησε άνετα με επί της ουραγού του ομίλου, της ουγγρικής Βάσας, και με το +3 ανέβησε στους 12 βαθμούς και εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο για την οκτάδα.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς όμως κατάφερε να αντέξει και μάλιστα διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ξεκίνησε στο πρώτο οκτάλεπτο με ένα εντυπωσιακό 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, ακολούθησε ένα 3-3 στο δεύτερο οκτάλεπτο που έκλεισε το ημίχρονο σε 7-4.

Η Ραντνίτσκι κατάφερε να μειώσει το σκορ στα δύο γκολ σε 10-8 με ένα επιμέρους 3-4 στην τρίτη περίοδο, ενώ στην τέταρτη περίοδο τα αίματα... άναψαν.

Η σερβική ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 11-11 με ένα λεπτό να απομένει στο χρονόμετρο. Ο Ανγκιάλ σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του κατάφερε με μία πολύ έξυπνη λόμπα να σκοράρει για τον Ολυμπιακό, αλλά μετά από διαμαρτυρίες των Σέρβων το γκολ ακυρώθηκε και το σκορ επανήλθε στο 11-11.

Η ελληνική άμυνα βγήκε στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και ο Παπαναστασίου κατάφερε να σκοράρει σε κενή εστία για το 12-11 με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ξανά οι σέρβοι τεχνικοί πλησίασαν τη γραμματεία και μετά από πολλές διαβουλεύσεις το γκολ ακυρώθηκε, το σκορ έγινε πάλι 11-11 και το χρονόμετρο επέστρεψε στα 22 δευτερόλεπτα, πριν την τελευταία επίθεση των Σέρβων.

Η άμυνα βγήκε και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα καθώς οι προκρίσεις είχαν κριθεί. Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένο εκ των προτέρων τον -έστω- έναν βαθμό που του έδινε την πρώτη θέση στον όμιλο ενώ η Ραντνίτσκι με νίκη στα πέναλτι θα ήταν και πάλι στο -1 από την Μλάνοστ, άρα στην τρίτη θέση.

Η τελική βαθμολογία του Α' ομίλου