Πόλο: Το «παρασκήνιο» της νίκης απέναντι στην Ιταλία - Τα πανηγύρια της Ελλάδας και η ένταση (vid)

Η Εθνική Ελλάδας πόλο του Θοδωρή Βλάχου συνέτριψε την Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια με 15-13 στο μεγάλο ντέρμπι του ΣΤ΄ομίλου και εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδίου.

Με τη νίκη η Ελλάδα έφτασε τους 12 βαθμούς, είναι η μόνη από τον ΣΤ' όμιλο που παραμένει αήττητη στο Πρωτάθλημα και ανεξάρτητα τι θα κάνει στο τελευταίο ματς κόντρα στην πιο αδύναμη Ρουμανία την Τετάρτη 21/1, έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση. Με αυτή την εξέλιξη πλέον θα αφήσει Ιταλία και Κροατία να κονταροχτυπηθούν την Τετάρτη 21/1 για το δεύτερο εισιτήριο της επόμενης φάσης.

Το «backstage» είχε ένταση, αγωνία, αλλά και πανηγυρισμούς για την μεγάλη νίκη που μας στέλνει στους «4» της διοργάνωσης και στη ζώνη των μεταλλίων.

Δείτε το βίντεο με το παρασκήνιο του Ελλάδα-Ιταλία: