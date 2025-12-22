Πολωνία: «Έντυσαν» τανκ Leopard 1 με χριστουγεννιάτικα στολίδια και έκαναν βόλτα στους δρόμους

Εντύπωση και γέλια προκάλεσαν οι οδηγοί ενός γερμανικού τύπου άρματος μάχης Leopard 1, το οποίο εθεάθη σε κεντρικό δρόμο σε περιοχή της νότιας Πολωνίας στολισμένο με στολίδια, γιρλάντες και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Το όχημα ανήκει στο Μουσείο Στρατιωτικής Τεχνολογίας στο Ζάμπζε, κοντά στο Κατοβίτσε, και συντηρείται από μια ομάδα υπεύθυνη για τη στρατιωτική ιστορία.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει την πολεμική μηχανή τυλιγμένη σε πράσινα και άσπρα λαμπερά φώτα να κινείται στους δρόμους της πόλης το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο ενημέρωσης TVP World, o Maciej Widuchowski, τεχνικός διευθυντής του μουσείου, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διέλευση είχε ελεγχθεί από την αστυνομία. Το άρμα μάχης ήταν επίσης εξοπλισμένο με ειδικές ελαστικές ερπύστριες για την αποφυγή πιθανών ζημιών στο έδαφος, σχολίασε.

«Τα τανκς συχνά έχουν αρνητική χροιά, συνήθως μοιάζουν απειλητικά. Μας αρέσουν, συλλέγουμε εξοπλισμό και θέλουμε να τον παρουσιάσουμε με έναν παιχνιδιάρικο, όχι εχθρικό, τρόπο», δήλωσε ο Widuchowski στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισης του πολεμικού άρματος. Μερικοί από αυτούς το αποκάλεσαν «όμορφη μηχανή» και αστειευόμενοι ότι οι αυτοί που το διακόσμησαν έκαναν το τέλειο «καμουφλάζ των Χριστουγέννων πριν τη μάχη».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ομάδα του μουσείου πραγματοποιεί την εορταστική διαδρομή.

Ο Widuchowski δήλωσε ότι «πολλά χρόνια εργασίας, προσπάθειας και γνήσιου πάθους» έχουν αφιερωθεί στη συντήρηση των Leopard και ότι «το να οδηγείς το δικό σου άρμα μάχης νόμιμα στους δρόμους της πόλης» είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

«Πέρυσι κάναμε το ίδιο πράγμα, αλλά η συνέχισή του εθίμου δείχνει ότι αυτά είναι πλέον τα πρότυπά μας», πρόσθεσε.