Βίντεο που κόβει την ανάσα βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Πολωνία, καταγράφοντας την εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση ενός νεαρού με ηλεκτρικό πατίνι, ο οποίος παραλίγο να βρεθεί κάτω από τις ρόδες διερχόμενου τρένου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο μέσα από τον θάλαμο του μηχανοδηγού, φαίνεται ο νεαρός να παραβιάζει STOP και να διασχίζει την σιδηροδρομική διάβαση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου προτού περάσει το τρένο με μεγάλη ταχύτητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, με την Polregio, τη μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Πολωνίας, να δημοσιοποιεί το βίντεο, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική επισήμανση: «Μια ανάσα από την τραγωδία».

Poland scooter rider has NEAR-DEATH EXPERIENCE after riding RIGHT IN FRONT OF INCOMING TRAIN



TRAIN BLASTS PAST HIM BY INCHES pic.twitter.com/C4LzbitO4m — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 6, 2026

Η προειδοποίηση της Polregio για τις ισόπεδες διαβάσεις

Με αφορμή το επικίνδυνο περιστατικό, η πολωνική εταιρεία σιδηροδρόμων απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι οι ισόπεδες διαβάσεις δεν αποτελούν χώρο για απερίσκεπτες κινήσεις και επικίνδυνα ρίσκα.

«Η ισόπεδη διάβαση δεν είναι χώρος για να ρισκάρεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, υπενθυμίζοντας τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.

Ειδικότερα, η Polregio επισημαίνει ότι:

Η πινακίδα STOP και ο κόκκινος φωτεινός σηματοδότης δεν αποτελούν απλές συστάσεις, αλλά επιβάλλουν την υποχρεωτική ακινητοποίηση πριν από τη διάβαση.

Τα τρένα δεν μπορούν να ακινητοποιηθούν ακαριαία, καθώς η απόσταση πέδησής τους μπορεί να φτάσει ακόμη και αρκετές εκατοντάδες μέτρα.

Τα στοιχεία για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς από την αρχή του έτους 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά σε ισόπεδες διαβάσεις, ενώ άλλοι 27 έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Οι συνέπειες ενός απερίσκεπτου περάσματος

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν εγκυμονούν μόνο τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών ή σοβαρών τραυματισμών, αλλά προκαλούν και σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Όπως επισημαίνει, ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια, κινητοποίηση και δαπανηρές επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αλλά και ζημιές στο τροχαίο υλικό.

Μάλιστα, οι αμαξοστοιχίες που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά ενδέχεται να χρειαστεί να αποσυρθούν προσωρινά από την κυκλοφορία, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες επισκευές, στερώντας τις υπηρεσίες τους από το επιβατικό κοινό.

«Καμία βιασύνη δεν αξίζει έναν τέτοιο κίνδυνο. Σταμάτα, κοίτα γύρω σου και ζήσε!», καταλήγει στο μήνυμά της η Polregio, επιχειρώντας να αναδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας μπορεί να αποβούν μοιραία.