Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος στη Βαλτική

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολωνικού στρατού, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί πάνω από διεθνή ύδατα, όπου τα πολωνικά αεροσκάφη αναγνώρισαν οπτικά το ρωσικό αεροσκάφος και το συνόδευσαν εκτός της ζώνης ευθύνης τους, μεταδίδει το Reuters.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Πολωνία, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή από τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας περιστατικών παραβίασης εναέριου χώρου. Τότε, τρία ρωσικά μαχητικά είχαν εισέλθει για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, λίγες ημέρες μετά την καταγραφή περισσότερων από 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, ο πολωνικός στρατός γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκαν ιπτάμενα αντικείμενα να εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο από την πλευρά της Λευκορωσίας. Μετά από ανάλυση, εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο πιθανότατα για μπαλόνια που χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο και κινούνταν σύμφωνα με τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου.

Για προληπτικούς λόγους, τμήμα του εναέριου χώρου πάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε, στη βορειοανατολική Πολωνία και κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, έκλεισε προσωρινά.