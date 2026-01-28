Πολωνός οδηγός νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο», τόνισε ο πολωνικής καταγωγής οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν το οποίο μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία. Όπως περιέγραψε συγκλονισμένος στο libertatea: «Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη».

Είναι ενδεικτικό ότι τα ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν το δυστύχημα ως το χειρότερο που έχει γίνει στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα υποστήριξε άτομο που ήταν δύο οχήματα πίσω από αυτό που επέβαινε η παρέα των φίλων του ΠΑΟΚ, ο οδηγός του βαν φέρεται να έκανε ελιγμούς με σκοπό να δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσπεράσει.



Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε το 112. Πρόσθεσε, δε, ότι μετά το δυστύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του».