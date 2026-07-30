Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά – Ποιες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση «Red Code»

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν για σήμερα Πέμπτη (30/7) οι περιοχές όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το μέτρο αφορά την Περιφέρεια Αττικής (μαζί με τα Κύθηρα), την Περιφέρεια Κρήτης, τις Κυκλάδες, τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (μαζί με τη Σκύρο), καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Πλήρης κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Με την ενεργοποίηση του «Red Code» τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ενώ αναπτύσσονται το αναγκαίο προσωπικό και όλα τα διαθέσιμα μέσα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυξημένου κινδύνου έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό.

Σε αυξημένη επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται στο επίπεδο κινδύνου 4, ώστε να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά.

Η έκκληση προς τους πολίτες

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Τι να κάνετε αν δείτε καπνό ή φωτιά

Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το υπουργείο επισημαίνει ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιών.