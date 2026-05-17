Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ντουμπάι ο Πασκουάλ - Πώς επηρεάζει τον Παναθηναϊκό η κίνησή του

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν γύρω από το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews» και του Ντονάτας Ουρμπόνας, ο έμπειρος Καταλανός τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ντουμπάι.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές τους και όλα δείχνουν πως ο Πασκουάλ θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, εκτός αν προκύψει κάποια απρόβλεπτη ανατροπή.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι στο συμβόλαιο του προπονητή με την Μπαρτσελόνα υπάρχει ειδική ρήτρα αποχώρησης, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να αποδεσμευτεί με την ολοκλήρωση της σεζόν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν εμφανιστεί ξανά σενάρια περί συμφωνίας με τη Ντουμπάι, ο εκπρόσωπος του Πασκουάλ, Νταβίντ Κάρο, είχε διαψεύσει δημόσια τις σχετικές πληροφορίες.

«Είναι ντροπή!», είχε γράψει χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας τις φήμες περί αποχώρησης του Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα.

Η φετινή χρονιά για την Μπαρτσελόνα στη EuroLeagueολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς οι «μπλαουγκράνα» τερμάτισαν στην 9η θέση της regular season και αποκλείστηκαν στα play-in από τη Μονακό.

Τα Ισπανικά δημοσιεύματα για το σενάριο Πασκουάλ στον Παναθηναϊκό

Το ισπανικό ρεπορτάζ ανέφερε πως όλα έδειχναν ότι μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Καταλανός τεχνικός θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 300.000 ευρώ, αποχωρώντας πρόωρα από το συμβόλαιό του, το οποίο είχε ακόμη δύο χρόνια διάρκειας.

Το όνομα του έμπειρου προπονητή είχε συνδεθεί έντονα με αρκετές ομάδες της EuroLeague, με τη Ντουμπάι να παρουσιάζεται τότε ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του σε περίπτωση αποχώρησης από την Μπαρτσελόνα, όπως και πρόκειται να συμβεί εκτός απροόπτου.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα συνέδεε τον Πασκουάλ και με άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αναφέροντας πως τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Επομένως, αν ο Αταμάν δεν μείνει στον πάγκο των «πρασίνων» την επόμενη σεζόν, τότε η ΚΑΕ Παναθηναίκός θα ψάξει για νέο τεχνικό με λίγα ονόματα να μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι.