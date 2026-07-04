Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται σήμερα, Σάββατο (4/7), ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.



Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, γεγονός που θέτει σε επιφυλακή την Πυροσβεστική, τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, τις Περιφέρειες και τους Δήμους.



Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο είναι πιθανό να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα, όπως περιορισμοί στην πρόσβαση σε δασικές και ευπαθείς περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται οι καύσεις ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, καθώς και κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να αποτελέσει αιτία εκδήλωσης φωτιάς.



Οι πολίτες καλούνται επίσης να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του περιστατικού.