Πολυχρονίδης: Όταν μου τηλεφώνησαν για τον «Τροχό» τους το έκλεισα γιατί πίστευα ότι έκαναν λάθος

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show» και αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του στον χώρο της τηλεόρασης.

«Τα πρώτα μου βήματα ήταν σε συνδρομητικά κανάλια. Ταξίδευα και έκανα ρεπορτάζ για να δείξω το παρασκήνιο των ποδοσφαιρικών αγώνων. Μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό – ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, με είδαν στο Star και μου πρότειναν τον Τροχό της Τύχης. Ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ.

Ένας τεχνικός με πρότεινε να κάνω δοκιμαστικό για τον “Τροχό της Τύχης”. Εγώ νόμιζα ότι είχαν κάνει λάθος και ότι έψαχναν τον Γιώργο Πολυχρονίου. Μάλιστα την πρώτη φορά που με πήραν τηλέφωνο για το casting -μάρτυράς μου η γραμματεία του κυρίου Καραγιάννη- τους το έκλεισα γιατί πίστευα ότι πρόκειται για λάθος, ότι έψαχναν τον Πολυχρονίου.

Δεν φανταζόμουν ότι θα με πάρουν. Έκανα ένα κάστινγκ που κράτησε 10 λεπτά, ήμουν εντελώς άσχετος. Στο πρώτο δοκιμαστικό πέρασα τη διεύθυνση του καναλιού για… κοινό, επειδή δεν ήξερα κανέναν από τον σταθμό» εξομολογήθηκε.

Μίλησε όμως και για την παρτενέρ του Νατάσα Κουβελά λέγοντας: «Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε τη Νατάσα σαν κόρη μας. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά από τον γιο μας, μόλις έξι χρόνια. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα ευγενέστατο πλάσμα, που ήταν εκτός τηλεόρασης. Ο δρόμος την έφερε στον Τροχό της Τύχης και το έχει τιμήσει εδώ και πέντε χρόνια. Είναι εξαιρετική, θα ήθελα πραγματικά να την έχω κόρη μου. Τόσο πολύ την αγαπάμε και τη βλέπουμε σαν παιδί μας».