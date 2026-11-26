Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός: Έξτρα φορολογικά έσοδα 11,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2030
Αναλυτικά η εξέλιξη των εισπράξεων και οι πηγές προέλευσης.
Η άνοδος των εισοδημάτων και της απασχόλησης, οι ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να φέρουν στα κρατικά ταμεία επιπλέον έσοδα από φόρους 11,657 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030.
Με βάση τις προβλέψεις, οι συνολικές φόρο-εισπράξεις θα ανέλθουν το 2030 σε 87,794 δισ. ευρώ το 2030 από 76,137 δισ. ευρώ φέτος. Το 2027 θα διαμορφωθούν σε 77,952 δισ. ευρώ, το 2028 σε 81,2 δισ. ευρώ, το 2029 σε 84,41 δισ. ευρώ και το 2030 σε 87,794 δισ. ευρώ. Συνολικά την περίοδο 2027-2030, η αύξηση ανέρχεται σε 9,842 δισ. ευρώ ή 12,6% από τα οποία τα 6,505 δισ. ευρώ προέρχονται από τον φόρο εισοδήματος και τα 3,297 δισ. ευρώ από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα ανά κατηγορία φόρων:
- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξάνεται από 17,036 δισ. ευρώ το 2027 σε 20,292 δισ. ευρώ το 2030, δηλαδή κατά 3,256 δισ. ευρώ ενώ ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων καταγράφει αύξηση 3,008 δισ. ευρώ καθώς από 9,352 δισ. ευρώ ανεβαίνει στα 12,360 δισ. ευρώ.
- Το 2027 τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν σε 17,036 δισ. ευρώ, το 2028 αυξάνονται σε 18,260 δισ. ευρώ, το 2029 σε 19,212 δισ. ευρώ και το 2030 φτάνουν τα 20,292 δισ. ευρώ.
- Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπονται σε 9,352 δισ. ευρώ το 2027, σε 10,363 δισ. ευρώ το 2028, σε 11,363 δισ. ευρώ το 2029 και σε 12,360 δισ. ευρώ το 2030.
- Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν σε 42,909 δισ. ευρώ το 2027, θα αυξηθούν στα 43,915 δισ. ευρώ το 2028, στα 45,043 δισ. ευρώ το 2029 και στα 46,206 δισ. ευρώ το 2030 δηλαδή η συνολική αύξηση είναι 3,297 δισ. ευρώ.
- Τα έσοδα από το ΦΠΑ θα διαμορφωθούν σε 31,047 δισ. ευρώ το 2027, σε 31,812 δισ. ευρώ το 2028, 32,736 δισ. ευρώ το 2029 και 33,703 δισ. ευρώ το 2030. Η αύξηση κατά την περίοδο 2027-2030 ανέρχεται σε 2,656 δισ. ευρώ.
- Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης που επιβάλλονται σε προϊόντα όπως τα καύσιμα, τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά θα αποφέρουν έσοδα 7,345 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, 7,389 δισ. ευρώ το 2028, 7,435 δισ. ευρώ το 2029 και 7,478 δισ. ευρώ το 2030, σημειώνοντας αύξηση κατά 133 εκατ. ευρώ.
- Τα έσοδα από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών θα αυξηθούν από τα 528 εκατ. ευρώ το 2027 σε 601 εκατ. ευρώ το 2030 δηλαδή κατά 73 εκατ. ευρώ.
- Στα ίδια σχεδόν επίπεδα θα παραμείνουν τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας στους οποίους περιλαμβάνεται ο ΕΝΦΙΑ με το ποσό να διαμορφώνεται σε 2,365 δισ. ευρώ το 2027 και σε 2,363 δισ. ευρώ το 2030.
- Οι φόροι κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 270 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 έως και το 2030.
- Τα έσοδα από τους οι λοιπούς τρέχοντες φόρους από 2,273 δισ. ευρώ το 2027 ανεβαίνουν σε 2,324 δισ. ευρώ το 2028, σε 2,374 δισ. ευρώ το 2029 και σε 2,424 δισ. ευρώ το 2030.