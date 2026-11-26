Η άνοδος των εισοδημάτων και της απασχόλησης, οι ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να φέρουν στα κρατικά ταμεία επιπλέον έσοδα από φόρους 11,657 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030.

Με βάση τις προβλέψεις, οι συνολικές φόρο-εισπράξεις θα ανέλθουν το 2030 σε 87,794 δισ. ευρώ το 2030 από 76,137 δισ. ευρώ φέτος. Το 2027 θα διαμορφωθούν σε 77,952 δισ. ευρώ, το 2028 σε 81,2 δισ. ευρώ, το 2029 σε 84,41 δισ. ευρώ και το 2030 σε 87,794 δισ. ευρώ. Συνολικά την περίοδο 2027-2030, η αύξηση ανέρχεται σε 9,842 δισ. ευρώ ή 12,6% από τα οποία τα 6,505 δισ. ευρώ προέρχονται από τον φόρο εισοδήματος και τα 3,297 δισ. ευρώ από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών.

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