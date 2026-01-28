Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι» αποκάλυψε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό

Συγκλονίζει η μαρτυρία του Έλληνα γιατρού, Δημήτρη Κούκουλα, που βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως είπε ο γιατρός, που βρίσκεται στο νοσοκομείο του Λούγκος, που απέχει 10 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος και όπου διακομίστηκαν αρχικά οι νεκροί και οι τραυματίες πριν μεταφερθούν στη συνέχεια στην Τιμισοάρα, οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Περιέγραψε στο ERT news πως από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε πως στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, έσπευσε να βοηθήσει και μάλιστα ήταν παρών και κατά την επίσκεψη της κ. πρέσβειρας και μαζί με κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ που έφτασαν εκεί μπήκαν στους θαλάμους που νοσηλεύονται οι τραυματίες.

Ερωτηθείς αν συνομίλησε με κάποιον εκ των τραυματιών, ο κ. Κούκουλας είπε πως πράγματι μίλησε με δύο εξ αυτών. «Ο ένας που είναι καλύτερα απ' όλους, που έχει κάποια κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το σύστημα του line assistance, μπλόκαρε το τιμόνι και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», με αποτέλεσμα το μίνι βαν να συγκρουστεί με σφοδρότητα με την νταλίκα.

Μάλιστα, σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είναι σε αγωγή, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι σε καταστολή, αλλά έχει τις αισθήσεις του άρα γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη και επαναλάμβανε διαρκώς ότι υπήρξε πρόβλημα με το line assistance.