Πολυνομοσχέδιο: Βαριές καμπάνες για IRIS και «πάγωμα» ποινικών διώξεων

Πρόστιμα- φωτιά για παραβάσεις στο σύστημα άμεσων πληρωμών (IRIS), αναστολή ποινικών διώξεων για χρέη στο Δημόσιο με τη κήρυξη πτώχευσης και κρατική στήριξη σε επαγγελματίες που κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση προβλέπουν ειδικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Αναλυτικότερα:

- οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην έχουν προσαρμόσει τα συστήματα τους για να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS και να μην τα έχουν συνδέσει με την ΑΑΔΕ θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του μέτρου θα επιβάλλονται «καμπάνες» 200.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια πενταετία το πρόστιμο αυξάνεται στα 300.000 ευρώ.

- για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την ενίσχυση της «δεύτερης ευκαιρίας» με την εγγραφή στο Μητρώο Φερεγγυότητας «παγώνει» αυτομάτως κάθε ποινική διαδικασία για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αν ο οφειλέτης ολοκληρώσει την πτώχευση και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του, τα αδικήματα διαγράφονται οριστικά μετά την πάροδο ενός έως τριών ετών.

- οι επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας θα ειδοποιούνται εγκαίρως από ειδικούς συμβούλους και θα λαμβάνουν voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων, οι οποίοι θα τους καταρτίζουν στοχευμένο σχέδιο διάσωσης. Επίσης θα τους προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης και εμψύχωσης καθώς το βάρος της υπερχρέωσης δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ψυχικό. Στόχος του νέου πλαισίου είναι η έγκαιρη παρέμβαση πριν ο οφειλέτης βρεθεί σε μη αναστρέψιμη κατάσταση

Επίσης προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες που επρόκειτο να παραδώσουν την κατοικία τους στον υπό ίδρυση Φορέα Ακινήτων λαμβάνοντας παράλληλα κρατική ενίσχυση ενώ γενικεύεται η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) για τα ακίνητα νομικών προσώπων και οντοτήτων που αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα καθώς και για τις εταιρείες που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα το σύνολο των εταιρικών συμμετοχών τους. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης για ακίνητα που εμπίπτουν στις νέες διατάξεις θα αρχειοθετούνται.