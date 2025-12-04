Πολύζος για το ανάρμοστο σχόλιο του Αχιλλέα Μπέου: «Όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή»

Την αποδοκιμασία του για τη συμπεριφορά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, κατά την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην πόλη, εξέφρασε ευθέως ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζει στο TRT Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, είπε ότι ο δήμαρχος «παραβίασε τα όρια σεβασμού» προσθέτοντας πως «όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή για το «χιούμορ» του».



«Έχουμε συμφωνήσει ότι θα βγει μετά την εμφάνιση της Ανδρομάχης στη σκηνή. Ό,τι έγινε, η ενόχλησή του δεν του προσφέρει κανένα άλλοθι για όσα είπε μετά για το σακάκι» είπε αρχικά ο Σωτήρης Πολύζος. Υποστήριξε ότι «είναι πολλές οι συζητήσεις που έχουμε κάνει για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στεναχωρούν ανθρώπους. Κάποιοι θεώρησαν ότι η λέξη «πουσ…» που είπε για το σακάκι αφορά τον Νίκο Αποστολόπουλο και κάποιοι εμένα. Και έτσι να είναι δεν με αγγίζει».



«Όπως δεν με αγγίζει αυτό που είπε ο δήμαρχος για το χιούμορ του. Έχουμε άλλη αισθητική. Όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.



Απαντώντας, τέλος, σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έφυγε από την εκδήλωση, ο κ. Πολύζος είπε «δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ούτε ως εθελοντής ούτε ως φίλος αλλά ως μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Δεν ήθελα να γίνω μέρος του σόου. Είμαι βέβαιος ότι το λάθος του το κατάλαβε. Πίστευα ότι είχαμε ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, λυπάμαι που το παραβίασε αλλά δεν νιώθω καμία ανάγκη να πάω κοντύτερα σε αυτό που εκείνος πρεσβεύει».



Τι συνέβη στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Ο Αχιλλέας Μπέος δεν δίστασε να μιλήσει με αγοραία γλώσσα στην τελετή που έγινε, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τόσο τον παρουσιαστή της εκδήλωσης Σωτήρη Πολύζο, όσο και την τραγουδίστρια Ανδρομάχη.

Κατά την παρουσίαση του Αχιλλέα Μπέου, ο Σωτήρης Πολύζος είπε στην Ανδρομάχη, κάνοντας ένα «παιχνίδι» με το γνωστό τραγούδι της: «Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος; Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Νάτο το παιδί».

Ο Αχιλλέας Μπέος ωστόσο, μπήκε... φουριόζος και από μικροφώνου είπε: «Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».

Και δεν έμεινε εκεί, όπως φαίνεται και στα βίντεο του Magnesia News. Ο Δήμαρχος Βόλου έφερε και πάλι τον Σωτήρη Πολύζο σε δύσκολη θέση, σχολιάζοντας τις ενδυματολογικές του επιλογές: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού... και το έκανε σακάκι».

Έσπευσε πάντως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας: «Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».

