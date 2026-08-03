ΠΟΜΙΔΑ: Οι λόγοι που το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» δεν έχει πιάσει για τα «κλειστά σπίτια»

Την ερμηνεία της για το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» δεν φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών «κλειστών» σπιτιών έδωσε με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα φέτος, σύμφωνα με την ομοσπονδία, αφορούν κατά κύριο λόγο κατοικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση, ενώ μόνο το 10% των αιτήσεων πρόκειται για σπίτια που θα διατεθούν στην αγορά προς ενοικίαση.

Οι λόγοι που οι ιδιοκτήτες των σπιτιών δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προκειμένου έπειτα να διαθέσουν τα ακίνητά τους για ενοικίαση δεν έγκεινται, όπως υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ, στο γεγονός ότι το πρόγραμμα θέτει ως όρο ότι το ενοίκιο θα πρέπει να μείνει το ίδιο για τρία τουλάχιστον χρόνια, όπως και ότι απαγορεύεται για μία πενταετία το ανακαινισμένο σπίτι να χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Για την ΠΟΜΙΔΑ τα αίτια που το πρόγραμμα δεν «έχει πιάσει» οφείλονται στη μη ικανοποίηση αιτημάτων που έχουν διατυπώσει οι ιδιοκτήτες και αφορούν κυρίως στα εξής:

Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής για μισθώματα πρώτης κατοικίας, όπως και αν θα επεκταθεί και για ξενοίκιαστες κατοικίες και αν θα υπάρξει φοροαπαλλαγή και για κενό διαμέρισμα άνω τριετίας που θα μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Δεν έχει ανακοινωθεί κάποια περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κλιμακίου φορολογίας των ενοικίων, «που είναι απόλυτα αναγκαίο κίνητρο για την διάθεση κατοικιών στην αγορά».

Διότι το πιστοποιητικό «φερεγγυότητας» των πολιτών που έχει δημοσιευτεί πως θα εφαρμοστεί, δεν φαίνεται να αφορά και το ζήτημα των ενοικιάσεων και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών δεν θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά οικονομικά στοιχεία των υποψήφιων ενοικιαστών.

«Θα συνεχιστεί λοιπόν το υποχρεωτικό «ραντεβού στα τυφλά» με κάθε άγνωστο υποψήφιο ενοικιαστή, και ενώ σήμερα η κάθε τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει ένα δάνειο 5.000 ευρώ δικαιούται να γνωρίζει τα πάντα για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη, και από ό,τι φαίνεται θα έχει στη διάθεσή της και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων, ο κάθε ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να καλείται να εμπιστευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας συχνά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους για τους οποίους δεν θα δικαιούται να γνωρίζει το παραμικρό για τη συναλλακτική συμπεριφορά τους», αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.