Πόνο στη μέση επικαλέστηκε ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκρατείου - Αναβολή στη δίκη για 22 Σεπτεμβρίου

Αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκρατείου, για το πλημμέλημα της δωροληψίας.



Όπως ενημέρωσε την Έδρα ο δικηγόρος του, ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.



Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα, με τον δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στον χειρουργημένο σύζυγό της.

«Έφτασα στα όριά μου»

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία συζύγου ασθενούς στο Ιπποκράτειο, ότι ο γιατρός απαίτησε από εκείνην το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την επιτυχημένη επέμβαση ανοικτής καρδιάς που πραγματοποίησε.



Παρά τις εκκλήσεις της ότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα, ο γιατρός φέρεται να διαπραγματευόταν μόνο το ύψος του ποσού. Η κατάσταση οδήγησε την απελπισμένη γυναίκα να αναζητήσει τη βοήθεια των Αδιάφθορων. Έτσι και έγινε. Οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στο Νοσοκομείο. Όταν η γυναίκα παρέδωσε τον φάκελο με τα χρήματα στον γιατρό, οι μυστικοί αστυνομικοί που παρακολουθούσαν την ανταλλαγή, συνέλαβαν τον γιατρό αμέσως μόλις έβαλε το φακελάκι στην τσέπη του.

«Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει.



Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω τι συμβαίνει;. Λέω τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου. Αύριο τότε μου λέει, για να πληρώσω και τους μέσα».

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία και αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;»