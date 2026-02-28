«Πονοκέφαλος» για τη FIFA: Το Ιράν απειλεί να μην παίξει στο Μουντιάλ λόγω των βομβαρδισμών

Σοβαρές εξελίξεις υπάρχουν γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά την ένταση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Μεχντί Ταζ, μίλησε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν και δεν έκρυψε την ανησυχία του για το μέλλον της εθνικής ομάδας στη διοργάνωση.



Το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ωστόσο όλα τα παιχνίδια του ομίλου του είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στην ίδια πόλη και την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ. Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως, έχουν φέρει έντονο προβληματισμό.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Iran are considering withdrawing from the World Cup after the strikes today.



All their 3 group games are scheduled to be played in the United States.



— @marca pic.twitter.com/qKN1RCwLMG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 28, 2026





«Με όσα συνέβησαν σήμερα και μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι απίθανο να μπορούμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε μπροστά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιοι αθλητικοί φορείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να αποφασίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεχντί Ταζ, βάζοντας ξεκάθαρα αστερίσκο στη συμμετοχή της χώρας του στη διοργάνωση.



Παράλληλα, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι το ιρανικό πρωτάθλημα αναστέλλεται από σήμερα και μέχρι νεωτέρας.