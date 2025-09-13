Ποντένσε και Ταρέμι έδειξαν με το «καλησπέρα» ότι ήρθαν για να κουνήσουν το... σεντόνι με τ' αστέρια

Ποντένσε και Ταρέμι ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά στον Ολυμπιακό και δεν χρειάστηκαν περισσότερο από 25 λεπτά συμμετοχής ο καθένας να δείξουν τι αξίζουν. Ο πρώτος επέστρεψε με ένα εντυπωσιακό γκολ και μια ασίστ. Ο δεύτερος αρχικά κέρδισε πέναλτι (80') για να βρει δίχτυα στο 88' με υπέροχο πλασέ και στο 90+3' με κοντινή κεφαλιά. Ονειρεμένο ντεμπούτο και για τους δύο σε τόσο μικρό διάστημα συμμετοχής και το «Γ. Καραϊσκάκης» στο πόδι...

Αμφότεροι κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα της εξέδρας κι έκλεψαν τη δόξα του MVP Ορτέγκα (γκολ και ασίστ), του σκόρερ του 1-0 Ελ Καμπί, αλλά και του κεφάτου Καμπελά στο χορταστικό 5-0 του δευτέρου ημιχρόνου.

Ηταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μοίραζε το χρόνο συμμετοχής στην τριάδα αγώνων που ξεκίνησε από την εντός έδρας αναμέτρηση με τις Σέρρες, για να ακολουθήσει την Τετάρτη η Πάφος στο Φάληρο και την προσεχή Κυριακή ο Παναθηναϊκός εκτός.

ο Βάσκος τεχνικός δεν υπήρχε περίπτωση να πάει με την ίδια ενδεκάδα από σήμερα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αυτή, άλλωστε, είναι και η λογική που δουλεύει ο Ολυμπιακός από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ολοι μαζί, ένα γκρουπ και άπαντες διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή.

Με τις αναμενόμενες αλλαγές

Δεν προκάλεσε, λοιπόν, καμία εντύπωση το γεγονός ότι στο αρχικό σχήμα βρέθηκε ο Ζουλιάν Μπιανκόν αντί του Πιρόλα σε ρόλο αριστερού στόπερ, ο Μουζακίτης με τον Εσε ως δίδυμο στον άξονα, ενώ βασικός στο αριστερό «φτερό» επιλέχθηκε ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις που έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η συνήθεια του άκαρπου πρώτου ημιχρόνου τείνει να γίνει... λατρεία, όπως το σλόγκαν της παλιάς διαφήμισης, για τους «ερυθρόλευκους» που παρότι κάθισαν στη θέση του οδηγού από το πρώτο λεπτό, δεν πάτησαν όσο γκάζι έπρεπε για να προηγηθούν ως την ανάπαυλα. Κάτι που δεν έγινε ούτε στα προηγούμενα δύο ματς με αντιπάλους τον Αστέρα Τρίπολης (εντός) και τον Βόλο (εκτός).

Φλύαρη στο πρώτο μισό του αγώνα η υπεροχή των γηπεδούχων που πρόλαβαν να φτιάξουν έντεκα τελικές, τις τέσσερις στην εστία, αλλά σεφτέ δεν έκαναν, παρότι ο Ελ Καμπί βρέθηκε σε τουλάχιστον δύο φάσεις από αυτές που έχει ψωμοτύρι για να βρει δίχτυα. Οι ενοχλήσεις που απασχόλησαν από τα πρώτα λεπτά τον Ζέλσον, τον οδήγησαν τελικά στα αποδυτήρια από το 20', με τον Στρεφέτσα να παίρνει τη θέση του δεξιά, χωρίς, όμως, να αλλάξει κάτι επί της ουσίας στην επιθετική ανάπτυξη που ήταν ξανά προβλέψιμη.

Εκείνος που προσπάθησε να βάλει λίγη φαντασία ήταν ο Καμπελά, ο οποίος έδειξε την άνεση και την ποιότητα που διαθέτει με τη μπάλα στα πόδια, την ώρα, ωστόσο, που οι περισσότεροι συμπαίκτες του αντιμετώπισαν το ματς ως τυπική διαδικασία, με το μυαλό να ταξιδεύει από τώρα στο σεντόνι του Champions League.

Αυτή η ελαφρότητα θα μπορούσε να αποδειχθεί... αβάσταχτη στις δύο φάσεις που απείλησε ο Πανσερραϊκός, απόρροια -περισσότερο- απροσεξίας στην άμυνα των γηπεδούχων και λιγότερο λόγω του τρόπου που δημιουργήθηκε η απειλή.

Η ένταση και ο ρυθμός που απαιτεί ο «Μέντι» δεν εμφανίστηκαν ως το ημίχρονο, παρότι το σκορ θα μπορούσε να ανοίξει, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με μειονέκτημα από το 38' λόγω της απευθείας κόκκινης που δέχθηκε ο Αντρέ Γκριν, για το απρόσεκτο μαρκάρισμα που κατέληξε στο κεφάλι του Ρέτσου.

«Οβίδα» Ελ Καμπί, απίθανος Ορτέγκα

Εκείνοι που από το ξεκίνημα μπήκαν με κέφια στο ματς ήταν οι δύο πλάγιοι μπάκ, ο Κοστίνια από τη μία (ο Ροντινέι αποκλείστηκε λόγω ενοχλήσεων) και ο Ορτέγκα από την άλλη. Ο Αργεντινός μπακ, μάλιστα, αποδείχθηκε σε καταλύτη της αναμέτρησης, καθώς στο 48' με ωραία σέντρα από αριστερά έδωσε την ευκαιρία στον Ελ Καμπί να γράψει το 1-0 με το κεφάλι, ενώ είκοσι λεπτά αργότερα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα, με ωραίο πλασέ από το πέναλτι, έπειτα από την υπέροχη ασίστ του Καμπελά που, επίσης, άνοιξε λογαριασμό.

Ο Ποντένσε επέστρεψε με... δήλωση

Κάπου εκεί πάτησαν χορτάρι Ποντένσε και Ταρέμι για την παρθενική τους παρουσία φέτος, με τον «κοντό» να τρελαίνει κόσμο, καθώς δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, βρέθηκε εκτός περιοχής και χωρίς δισταγμό με ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής, έγραψε εντυπωσιακά το 3-0, για να το αφιερώσει στον κόσμο δείχνοντας χαρακτηριστικά το έμβλημα του θρύλου στο μέρος της καρδιάς.

Εκπληκτικό γκολ από έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος γύρισε... φτιαγμένος στα παλιά λημέρια κι έδειξε έτοιμος να κάνει ξανά... όργια. Χορτάρι πάτησαν και οι Σιπιόνι, Γιαζίτζι, με το γήπεδο να έχει γείρει εντελώς μετά το 1-0 και την εξέδρα να στήνει το δικό της πάρτι, με τον Ποντένσε κεντρικό πρόσωπο, στην τρίτη διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Κερδισμένο πέναλτι και δύο γκολ στο... πεντάλεπτο ο Ταρέμι

Κάπως έτσι, χωρίς να φουλάρει, αλλά με πλήρη έλεγχο και ξεκάθαρη ανωτερότητα οι γηπεδούχοι έφτασαν στο πρώτο τους φετινό over, με τον Ταρέμι να κερδίζει πέναλτι στο 80', το οποίο δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει δύο λεπτά αργότερα ο Γιαζίτζι, καθώς ο κίπερ των Σερρών με το δεξί δοκάρι δεν του επέτρεψαν να χριστεί σκόρερ.

Ο «Πρίγκιπας του Ιράν», ωστόσο, έδειξε τρομερή άνεση στην αντίπαλη περιοχή, κέρδισε το πέναλτι με ντρίμπλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, ενώ όσο αγωνίστηκε έδειξε διάθεση πρώτα να συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του και μετά να κάνει το... κομμάτι του σε προσωπικό επίπεδο, παρότι η ποιότητα δεν του λείπει...

Κάτι που έδειξε και στη φάση του 88' όταν μετά την πάσα-τρύπα του Ποντένσε έστειλε με το αριστερό τη μπάλα να αναπαυθεί στα αντίπαλα δίχτυα... Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γιαζίτζι του ζήτησε... συγνώμη για το χαμένο πέναλτι με εξαιρετική ασίστ που έχρισε τον Ταρέμι σκόρερ, για δεύτερη φορά, με κοντινή κεφαλιά και χαρακτηριστική άνεση, δείγμα της μεγάλης κλάσης του. Τι άλλο να ζητήσεις;