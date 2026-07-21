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ΠΟΠ ελαιόλαδο σε όλη την Επίδαυρο με τη στήριξη του ΥΠΑΑΤ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός δεσμεύτηκε για στήριξη στην ημερίδα για το ΠΟΠ ελαιόλαδο.

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Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός δεσμεύτηκε ότι το ΥΠΑΑΤ θα στηρίξει «ενεργά και ουσιαστικά» την προσπάθεια επέκτασης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ελαιολάδου σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Επιδαύρου.

Ο υφυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της 29ης Έκθεσης Αγροτουρισμού «Επίδαυρος Βίωμα 2026». Κεντρική ομιλήτρια ήταν η προϊσταμένη του Τμήματος ΠΟΠ και ΠΓΕ Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σοφία Μανανά, η οποία ανέπτυξε το τεχνικό σκέλος της διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα για την ζώνη ΠΟΠ που καλύπτει αποκλειστικά το Λυγουριό, με την δημοτική αρχή να σκοπεύει την επέκταση της πιστοποίησης σε ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου.

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