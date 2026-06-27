Ο Πόποβιτς έφτασε στην Ελλάδα: «Δεν μπορούσα να πω όχι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο»

Το Σαββάτου (27/6), «πάτησε» για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ο Μπάλσα Πόποβιτς. Ο 26χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του, ο Μαυροβούνιος πορτιέρο ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος».

Όσο για το αν είναι έτοιμος για την προετοιμασία που ξεκινάει την Δευτέρα: «Έκανα μια πολύ καλή σεζόν και θεωρώ ότι είναι η ιδανική στιγμή να έρθω στον Ολυμπιακό».

Για τους στόχους του: «Να πάρουμε το νταμπλ», ενώ ερωτηθείς για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους οπαδούς του Ολυμπιακού, απάντησε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο».

Για το τι τον έκανε να πει «ναι» στον Ολυμπιακό: «Δεν μπορούσα να πω όχι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός».

Η μεταγραφή του Πόποβιτς στους Πειραιώτες θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το διάστημα της προετοιμασίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την προετοιμασία τους στον Ρέντη στις 29/6, ενώ στις 3/7 θα αναχωρούν για την Ολλανδία.

Όσον αφορά στον Μπάλσα Πόποβιτς, είναι γεννημένος στις 10 Ιουνίου 2000, έχει ύψος 1,94 και είναι δεξιοπόδαρος. Πέρσι έπαιξε δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα (είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028) στην ΟΦΚ Βελιγραδίου και μέτρησε συνολικά 34 συμμετοχές.

Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στο 1.500.000 ευρώ και θα συμπληρώσει την τριάδα των «ερυθρόλευκων» τερματοφυλάκων (Τζολάκης, Πόποβιτς, Στουρνάρας).