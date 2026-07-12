Πορεία τρόμου από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο: Διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και ανατράπηκε στη μέση του δρόμου

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής (12/7) έξω από το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς σοβαρό τροχαίο συνέβη με αυτοκίνητο που ξεκίνησε «τρελή» πορεία στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το creta24.gr, ο οδηγός του ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξέφρενη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και διαλύοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα κατέληξε να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Φωτό: creta24.gr/Μάριος Χαλκιαδάκης

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του ΙΧ που ανετράπη, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν σοβαρά.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το τι συνέβη, με τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών.