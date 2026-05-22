Πόρισμα ΕΛΚΕΘΕ για την οσμή στην Αττική: «Αποκλείεται η σύνδεση με εργασίες στη θάλασσα»

Συνεχίζεται το μυστήριο με την προέλευση της δυσοσμίας στην Αττική. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών αποκλείει πλέον ευθέως το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με φυσικές διεργασίες στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., μετά τις σχετικές αναφορές πολιτών, επισημαίνεται ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν εκτεταμένη περιβαλλοντική υποβάθμιση ή ανοξικά φαινόμενα στον Εσωτερικό Σαρωνικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δημόσια παρέμβαση του διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Δημήτρη Σακελλαρίου, ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις για τις έρευνες.



Σε ανάρτησή του, σημειώνει «η οσμή δεν προέρχεται από οποιαδήποτε φυσική ωκεανογραφική διεργασία στον Σαρωνικό Κόλπο σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ. Με άλλα λόγια η προέλευση της οσμής ήταν από ανθρωπογενή πηγή».

Το ΕΛΚΕΘΕ υπενθυμίζει ότι εδώ και δεκαετίες παρακολουθεί συστηματικά την οικολογική κατάσταση των εσωτερικών, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων της χώρας, μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας. Στο πλαίσιο της «Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ)», της «Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)», αλλά και του προγράμματος παρακολούθησης των οικοσυστημάτων του Εσωτερικού Σαρωνικού, της Ελευσίνας, των Μεγαρέων και του Νότιου Ευβοϊκού σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, πραγματοποιούνται συνεχείς μετρήσεις και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.

Για τις ανάγκες αυτών των προγραμμάτων, το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό Κόλπο στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026, με τη δεύτερη να συμπίπτει χρονικά με το περιστατικό της δυσοσμίας στην Αττική.

«Δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα»

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν δείχνουν ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο. Παράλληλα, δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να μπορούν να δικαιολογήσουν τόσο εκτεταμένη δυσοσμία, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή δύσοσμων αερίων.

Το ΕΛΚΕΘΕ σημειώνει ακόμη ότι τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα δεν τεκμηριώνουν φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling), δηλαδή μεταφοράς ανοξικών θαλάσσιων μαζών από τον βυθό προς την επιφάνεια. Επιπλέον, κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εργασίες.

Παρά τις πρώτες καθησυχαστικές εκτιμήσεις για τη θαλάσσια κατάσταση στον Σαρωνικό, οι έρευνες συνεχίζονται, με το ΕΛΚΕΘΕ και την ΕΥΔΑΠ να δηλώνουν ότι αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και κάθε πιθανή παράμετρο που σχετίζεται με το περιστατικό.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στον Σαρωνικό και στον Κόλπο της Ελευσίνας.