«Πόρτα» σε Άντριου - Σάρα από πολυτελές στέκι του Λονδίνου - «Η φήμη τους δεν ταιριάζει με το κλαμπ»

Εδώ και δεκαετίες, το Annabel’s παραμένει το πιο «hot» νυχτερινό στέκι του Λονδίνου, όπου έχουν περάσει από τα τραπέζια του προσωπικότητες όπως η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Μικ Τζάγκερ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τζον Γουέιν και ο Φρανκ Σινάτρα. Ένας χώρος που αποπνέει λάμψη, στιλ και ιστορία – μέχρι που, όπως φαίνεται, η πόρτα του έκλεισε για δύο παλιούς γνώριμους. Ο λόγος για τον Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ -όπως ονομάζεται πλέον- και την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, οι οποίοι πλέον δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Annabel’s.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το προσωπικό ενημερώθηκε ότι το ζευγάρι, που έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα, δεν πρέπει να μπαίνει στον χώρο, καθώς «η φήμη τους δεν ταιριάζει με το προφίλ του κλαμπ».

Αν και ο Άντριου δεν ήταν ποτέ επίσημο μέλος του κλαμπ– που απαιτεί ετήσια συνδρομή 3.750 λιρών – απολάμβανε πάντα μια… ειδική μεταχείριση, με τη δυνατότητα να έρχεται και να φεύγει όποτε ήθελε.

«Η απαγόρευση αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει αμήχανες στιγμές, αφού οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, είναι μέλη και έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν φίλους. Σύμφωνα με πηγή, το Annabel’s παραμένει από τα λίγα μέρη που το ζευγάρι «μπορεί να πιστεύει ότι εξακολουθεί να μπορεί να επισκέπτεται».

Η απόφαση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Άντριου, που είχε μακροχρόνιους δεσμούς με το κλαμπ – είχε γιορτάσει εκεί τα 30ά του γενέθλια το 1990, ενώ παλιότερα είχε απορριφθεί επειδή εμφανίστηκε με πουκάμισο ανοιχτό και τζιν, παραβιάζοντας τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Η απαγόρευση επεκτείνεται και στα τέσσερα αδελφά καταστήματα του ομίλου Birley, ιδιοκτησίας του «βασιλιά του Mayfair», Richard Caring, συμπεριλαμβανομένων των Mark’s, γνωστών για την ταράτσα πούρων τους, και του Harry’s Bar. Ένα σαφές μήνυμα: ακόμη και οι πιο διασημότητες δεν είναι υπεράνω του κανόνα.