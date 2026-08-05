Πόρτο Γερμενό: Από τον καταπράσινο παράδεισο σε ένα βουνό από στάχτες - Οι εικόνες μετά την φωτιά

Η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική είναι αποκαρδιωτική, καθώς μια περιοχή με πλούσια βλάστηση έχει μετατραπεί σε ένα τοπίο γεμάτο στάχτες και καταστροφές.

Η φωτιά άλλαξε δραματικά την όψη του κόλπου, αφήνοντας πίσω της καμένα δάση, κατεστραμμένες περιουσίες και μια τεράστια οικολογική πληγή.

Όπως καταγράφεται στα πλάνα από drone, ελάχιστες είναι πλέον οι εκτάσεις πρασίνου που έχουν απομείνει, καθώς η πύρινη λαίλαπα άφησε στο πέρασμά της κυρίως καμένη γη.

Κατεστραμμένα σπίτια και καμένο δάσος

Στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στα Άσπρα Σπίτια και στο Προσήλι, δεκάδες κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με αρκετές από αυτές να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η εικόνα στην περιοχή παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, καθώς δίπλα σε σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες, άλλα κτίσματα παρέμειναν σχεδόν ανέπαφα, σαν να πέρασε η φωτιά δίπλα τους χωρίς να τα αγγίξει.

Ιδιαίτερα βαριά είναι η εικόνα στις πλαγιές προς τον Κιθαιρώνα, όπου το καταπράσινο τοπίο έχει αντικατασταθεί από καμένα δέντρα. Εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν πυκνές δασικές εκτάσεις, πλέον απομένουν μόνο τα αποκαΐδια και οι σκιές των δέντρων που χάθηκαν.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ / ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες ιδιοκτησίες

Από σήμερα ξεκινούν στο Πόρτο Γερμενό οι επιτόπιοι έλεγχοι στις ιδιοκτησίες που επλήγησαν από την πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος των ελέγχων είναι η επίσημη καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων.

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας καλεί τους ιδιοκτήτες των πληγεισών περιουσιών να βρίσκονται στα ακίνητά τους κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των κλιμακίων και να παρέχονται, εφόσον χρειαστεί, οι απαραίτητες πληροφορίες.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η έγκαιρη και ακριβής αποτύπωση των ζημιών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των ανθρώπων που επλήγησαν.