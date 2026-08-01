Πόρτο Γερμενό: Drones και θερμικές κάμερες στη μάχη με τη φωτιά - Πώς εντοπίζονται οι αναζωπυρώσεις

Σημαντική συμβολή στην προσπάθεια περιορισμού της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό έχουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με τα drones και τις εναέριες θερμικές κάμερες να δίνουν πολύτιμες πληροφορίες στις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η χρήση της θερμικής κάμερας επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό νέων εστιών φωτιάς, αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, προσφέροντας στους επικεφαλής της επιχείρησης καλύτερη εικόνα για τις κινήσεις της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι χειριστές των συστημάτων παρέμειναν στο πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρέχοντας διαρκή υποστήριξη στα συνεργεία κατάσβεσης. Μέσω των drones συνέλεγαν δεδομένα για την έκταση και την ένταση της φωτιάς, τα οποία μεταφέρονταν άμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος συντονισμός των επίγειων δυνάμεων.

Στις οθόνες των χειριστών εμφανιζόταν παράλληλα η εικόνα του δάσους και η θερμική απεικόνιση της περιοχής, με τα έντονα θερμά σημεία να αποκαλύπτουν τις ενεργές και πιο επικίνδυνες εστίες.

Παρά το γεγονός ότι τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε εικόνα προσωρινής βελτίωσης, στη συνέχεια καταγράφηκαν νέες θερμές εστίες, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Οι χειριστές επισημαίνουν ότι το πύρινο μέτωπο παραμένει ενεργό, με συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχειρησιακή δράση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων.