Πορτογαλία: 19χρονος τερματοφύλακας «εκτοξεύτηκε» και έσωσε την ομαδα του από σίγουρο γκολ

Στον αγώνα ανάμεσα στην Βιθέλα και την Μπενφίκα Β για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας πραγματοποίησε μια τρομερή επέμβαση.

Συγκεκριμένα, στο 74ο λεπτό ενώ αρχικά δεν είχε καλή τοποθέτηση κάτω από την εστία του, έδειξε τρομερά αντανακλαστικά και διατήρησε το προβάδισμα (1-2) για την ομάδα του.

🇵🇹🧤 What a save by Benfica B goalkeeper Diogo Ferreira. 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/W8zZb8tFGu — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2026

Ο 19χρονος σε πρώτο χρόνο αποσόβησε την παράλληλη σέντρα τον αντιπάλων, με την άμυνα του να μην απομακρύνει τον κίνδυνο και στο ριμπάουντ οι παίκτες της Βιθέλα βρέθηκαν κοντά στο γκολ ισοφάρισης.

Όμως, μια εκτίναξη του Ντιόγκο Φερέιρα αποδείχθηκε «σωτήρια» ώστε η Μπενφίκα Β να πάρει τη νίκη με (1-2).