Πορτογαλία: Πακέτο ανοικοδόμησης 2,5 δισ. ευρώ από την κυβέρνηση μετά την φονική καταιγίδα Κριστίν

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ένα πακέτο ανοικοδόμησης και βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν που άφησε πίσω της πέντε νεκρούς.



Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε επίσης ότι η κατάσταση συναγερμού, στις οποίες έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας, παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου, καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.

29.01.2026#Portugal was hit by a powerful Atlantic storm, Cristina, with wind gusts up to 150 km/h. The storm caused more than 3,000 incidents, killing six people. Power outages, road and school closures, train service suspensions, and landslides were also reported.@oceanpatrol pic.twitter.com/i0prW50sbQ — Climate Review (@ClimateRe50366) January 29, 2026

Αυτό το μέτρο, που επιβλήθηκε αρχικά την Πέμπτη, δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας και να συντονίσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.



«Ορισμένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν πιο σοβαρές καταστάσεις που θα μπορούσαν ακόμη και να απαιτήσουν εκκένωση», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά από έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Παρατείνεται η κατάσταση συναγερμού



Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από ανέμους που φτάνουν έως και 100 χλμ /ώρα.



Σύμφωνα με τις τρέχουσες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Μάριο Σιλβέστρε. «Το έδαφος δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει νερό», τόνισε.



Η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας για να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Εκτεταμένες ζημιές

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.



Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes, περίπου 167.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα,, σε σύγκριση με λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο αμέσως μετά την καταιγίδα.



Χθες Σάββατο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.