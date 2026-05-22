Πορτογαλία: Στον ανακριτή η μητέρα και ο σύντροφός της που εγκατέλειψαν δύο παιδιά στον δρόμο

Ενώπιον της πορτογαλικής Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθούν η 41χρονη Γαλλίδα και ο 55χρονος σύντροφός της, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο μικρών παιδιών της γυναίκας σε δρόμο της Πορτογαλίας.

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 4 και 5 ετών, έχουν ήδη τοποθετηθεί σε οικογένεια υποδοχής, μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Η τοποθέτησή τους έγινε εν όψει της διαδικασίας επαναπατρισμού τους στη Γαλλία.

Η 41χρονη και ο 55χρονος αναμένεται να προσαχθούν ενώπιον ανακριτή στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, νότια της Λισσαβώνας, κοντά στην περιοχή όπου τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν να κλαίνε στην άκρη του δρόμου από διερχόμενο οδηγό. Μετά την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή τους.

Τα δύο παιδιά είχαν δηλωθεί ως εξαφανισμένα στη Γαλλία



Σύμφωνα με τις αρχές, ο πατέρας των παιδιών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους στις 11 Μαΐου 2026 από το Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία. Οι γαλλικές αρχές είχαν στη συνέχεια ανακοινώσει ότι αναζητούσαν τη μητέρα τους.

Το δικαστήριο του Σετούμπαλ διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι η διαδικασία για τον επαναπατρισμό των παιδιών υπάγεται στην αρμοδιότητα των γαλλικών αρχών, καθώς τα δύο αγόρια ζούσαν με τη μητέρα τους, ενώ ο πατέρας είχε δικαίωμα επισκέψεων με εποπτεία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην Πορτογαλία όσο και στη Γαλλία, καθώς τα δύο παιδιά βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου 2026 στην εθνική οδό 253, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ με το θέρετρο Κομπόρτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισσαβώνας.

Η σύλληψη της μητέρας σε καφέ στη Φάτιμα



Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη τελικά στην πόλη Φάτιμα, στο κέντρο της Πορτογαλίας, μαζί με τον σύντροφό της, όπως αναφέρει το Reuters. Ο 55χρονος φέρεται να είναι πρώην χωροφύλακας, ο οποίος εγκατέλειψε το σώμα το 2010.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, το ζευγάρι είχε περάσει πολλές ώρες στα υπαίθρια τραπέζια καφέ στη Φάτιμα, γεγονός που κίνησε τις υποψίες κατοίκου, η οποία ειδοποίησε τις αρχές.

Οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να έχουν σχέση με την Πορτογαλία, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες για κακομεταχείριση, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

Εκπρόσωπος της πορτογαλικής χωροφυλακής δήλωσε ότι έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη Γαλλία σε βάρος του ζευγαριού, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί στην πορτογαλική Δικαιοσύνη.

«Τα παιδιά είναι καλά»



Ο υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, Λουίς Νέβες, δήλωσε ότι το σημαντικότερο είναι πως τα δύο παιδιά είναι ασφαλή.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά είναι καλά, ότι οι ύποπτοι για αυτά τα σοβαρά εγκλήματα, εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος εντελώς ευάλωτων παιδιών, ταυτοποιήθηκαν και προσήχθησαν στη Δικαιοσύνη», ανέφερε.



Τα δύο αδελφάκια εντοπίστηκαν από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος τα βρήκε να κάθονται στην άκρη του δρόμου. Ο άνδρας τα μετέφερε αρχικά στην οικογένειά του, πριν τα παραλάβουν οι υπηρεσίες υγείας.



«Τους έδεσε τα μάτια σαν να έπαιζαν παιχνίδι»



Σύμφωνα με τη μητέρα του οδηγού που βρήκε τα παιδιά, τα δύο αγόρια φέρονται να περιέγραψαν, μέσω προσώπου που μιλούσε γαλλικά, ότι η μητέρα τους είχε εξαφανιστεί αφού προηγουμένως τους είχε δέσει τα μάτια, κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι έπαιζαν κάποιο παιχνίδι.

«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι και από ένα μπουκάλι νερό. Δεν είδαμε ίχνη κακοποίησης. Ίσως η μητέρα τους άφησε αυτά ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τουλάχιστον για μία ημέρα», είπε η 76χρονη.

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει την εικόνα μιας υπόθεσης που οι αρχές ερευνούν πλέον σε πολλά επίπεδα, τόσο ως προς τις συνθήκες εγκατάλειψης των παιδιών όσο και ως προς την προηγούμενη μετακίνησή τους από τη Γαλλία στην Πορτογαλία.



«Δεν είχαν δώσει δικαιώματα»



Στη Γαλλία, ο δήμαρχος του Κολμάρ δήλωσε ότι η μητέρα των παιδιών είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στην πόλη και εργαζόταν «σε νοσοκομειακό περιβάλλον».

Όπως ανέφερε, δεν υπήρχε μέχρι τότε καμία αναφορά για κοινωνικά προβλήματα ή ζητήματα συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά. «Ήταν άνθρωποι που δεν δημιουργούσαν προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.





Η δικαστική διαδικασία στην Πορτογαλία αναμένεται πλέον να καθορίσει τα επόμενα βήματα για το ζευγάρι, ενώ οι γαλλικές αρχές θα χειριστούν το ζήτημα του επαναπατρισμού των δύο παιδιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ