Πορτογαλία-Ισπανία 0-1: Η χρυσή-αλλαγή Μερίνο λύτρωσε τους Ισπανούς και τους έστειλε στους «8»

Σε ένα ματς αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, Ισπανία και Πορτογαλία έδωσαν μια πραγματική «μάχη» για την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν και αμφότερες οι δύο χώρες έδειχναν να συμβιβάζονται με την ιδέα της παράτασης, ο Μικέλ Μερίνο, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο 85', είχε άλλη άποψη και με γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (91') έστειλε τη «Φούρια Ρόχα» στα προημιτελικά του Μουντιάλ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του σπίτι τους.



Η εξέλιξη του ματς

Σε ένα αρκετά δελεαστικό πρώτο ημίχρονο, τη πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι την είχαν οι Ισπανοί, μετά τη καταπληκτική πάσα του Όλμο, ο συνήθης ύποπτος στη φετινή διοργάνωση Ογιαρθάμπαλ, βρέθηκε σχεδόν σε θέση τετ α τετ όμως η εκτέλεση έφυγε άουτ.

Απάντησαν οι Πορτογάλοι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επόμενη ευκαιρία στο πρώτο μισό, ήταν διπλή και ήταν για τους Ισπανούς, με τον Ντιόγκο Κόστα να έχει διπλή «απάντηση».

Η σημαντικότερη ευκαιρία όμως, ήταν για τους Πορτογάλους από τον Νούνο Μέντες.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο και έπρεπε να φτάσουμε στο 73' και σε ένα φάουλ του Γιαμάλ, για να έχουμε μία καλή φάση.

Απάντησαν 2 λεπτά μετά με τον Μπρούνο Φερνάντες οι Πορτογάλοι.

Η λύτρωση για τους Ισπανούς ήρθε στο 90+1' με τον Μερίνο ύστερα από άψογη εναλλαγή της μπάλας.

Τελικό σκορ: 0-1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.