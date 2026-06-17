Πορτογαλία - Κονγκό 1-1: Με το «αριστερό» ξεκίνησαν οι Ίβηρες - Κέρδισαν τις εντυπώσεις οι Αφρικανοί

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Πορτογαλία και Λ.Δ Κονγκό, αφού οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό μετά το τελικό 1-1.

Για του Ίβηρες το σκορ άνοιξε μόλις στο 6' ο Ζοάο Νέβες και η απάντηση ήρθε στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου με τον Γουίσα.

Αυτή είναι πρώτη συμμετοχή της Λ.Δ. Κονγκό στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 52 χρόνια και δεύτερη συνολικά. Η παρθενική το 1974 είχε γίνει ως Ζαΐρ.

Στο γήπεδο βρέθηκα και οι γονείς του Ντιόγκο Ζότα για την πρεμιέρα της Πορτογαλίας.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου θα αναμετρηθούν Ουζμπεκιστάν και Κολομβία τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/06 στις 05:00.

Το ματς

Η Πορτογαλία μπήκε «φουριόζα» στην αναμέτρηση και μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ με την καρφωτή κεφαλιά του Ζοάο Νέβες, μετά από τη σέντρα του Πέδρο Νέτο.

Το Κονγκό μπορεί να έμεινα πίσω στο σκορ αλλά ισορρόπισε το πιαχνίδι απειλώντας αρχικά με τον Γουισά και στη συνέχεια με τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού.

Κοντά στην ισοφάριση έφτασε λίγα λεπτά πριν το ημίχρονο το Κονγκό με τον Μουτουσαμί έναν παίκτη που αγωνίζεται στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ατρομήτου. Το σουτ πέρασε λίγο έξω, αλλά κέρδισε κόρνερ.

Ο Γουίσα όμως στην τελευταία φάση του ημιχρόνου έφερε το ματς στα ίσα (1-1), με κεφαλιά στο 45+4, μετά από σέντρα του πρωην «ερυθρόλευκου» Μαζουακού.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο Κανσέλο στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου πέτυχε γκολ αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ και ο Μπακαμπού απάντησε με σουτ στο δοκάρι.

Η πρώτη καλή στιγμή της Πορτογαλίας ήρθε στο 69', με τον Ρονάλντο να μην βρίσκει όπως ήθελε τη μπάλα σουτάροντας με μίαα επαφή, έπειτα από πάσα του Κονσεϊσάο.

Τελευταία «απειλή» για τους Πορτογάλους ήρθε από το καλό σουτ του Μπρούνο Φερνάντες με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Τελικό σκορ: 1-1