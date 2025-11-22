Πορτογαλία: Ο κωμικός που υπόσχεται Ferrari για όλους και αναστατώνει τις εκλογές

Ο Μανουέλ Ζοάο Βιέιρα, μουσικός, εικαστικός καλλιτέχνης και δάσκαλος, είναι περισσότερο γνωστός ως ο ιδρυτής και τραγουδιστής των συγκροτημάτων Ena Pá 2000 και Irmãos Catita. Έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τώρα παρουσιάζεται ξανά ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2026.

Σε συνέντευξή του στη SIC Notícias, ο προ-υποψήφιος αποκάλυψε ότι έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 7.500 υπογραφές για την προεδρική του υποψηφιότητα και δήλωσε ότι η είσοδός του στην κούρσα για το Μπελέμ έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Μανουέλ Ζοάο Βιέιρα δήλωσε ότι διαισθάνεται έναν μεγάλο κίνδυνο φασισμού, σημειώνοντας ότι είχε ήδη αντιληφθεί αυτήν την απειλή πριν από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και πριν εμφανιστούν άλλοι υποψήφιοι με εξτρεμιστικές θέσεις σε διάφορες χώρες.

Μια υποψηφιότητα-παρωδία σε μια φθαρμένη πολιτική σκηνή

Με λόγο κωμικό και παραληρηματικό, ο Βιέιρα επιχειρεί να σατιρίσει ένα πολιτικό σκηνικό που εμφανίζει κόπωση έπειτα από 50 χρόνια εναλλαγής εξουσίας μεταξύ Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) και Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD). Η φθορά αυτή αντανακλάται τόσο στην άνοδο της ακροδεξιάς του Τσέγκα και του Αντρέ Βεντούρα, όσο και στη δημοφιλία της υπερκομματικής υποψηφιότητας του ναυάρχου Γκοβέια ε Μέλο.

Ίσως σε μια προσπάθεια να τον παρωδήσει, ο Βιέιρα εμφανίστηκε σε συνέντευξη στο SIC Notícias φορώντας καπέλο διοικητή. Στα 20 λεπτά της εμφάνισής του απαρίθμησε ένα συνονθύλευμα σουρεαλιστικών προτάσεων, προτού τραγουδήσει -μπροστά σε έναν εμφανώς αιφνιδιασμένο δημοσιογράφο- ένα παράλογο προεκλογικό άσμα με ανοικτά χυδαίους στίχους, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ρεαλιστικές προτάσεις του Βιέιρα

Ανάμεσα στις εξωπραγματικές και ενίοτε επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις του:

Δημιουργία πόλης 10 εκατομμυρίων κατοίκων, της «Βιεϊρόπολης», λειτουργικής αποκλειστικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Κρασί σε κάθε σπίτι από σωληνώσεις και συντριβάνια που «τρέχουν τσικουδιά» στους δρόμους.

Μία πόρνη σε κάθε γωνία, «Ρωσίδες πατινάζ για κάθε άνδρα και Κουβανές χορεύτριες για κάθε γυναίκα».

Ένα αυτοκίνητο Ferrari για κάθε Πορτογάλο.

Για το μεταναστευτικό, προτείνει άμβλυνση του χρώματος δέρματος όλων ώστε να ομογενοποιηθεί η κοινωνία — μια πρόταση που χαρακτηρίστηκε ρατσιστική και προσβλητική.

Παρά τον σατιρικό χαρακτήρα, ο Βιέιρα δεν απέφυγε να θίξει σοβαρά θέματα, όπως «την άνοδο του φασισμού» και την απουσία της κλιματικής κρίσης από την ατζέντα των άλλων υποψηφίων.

Το καλλιτεχνικό βιογραφικό

Γεννημένος το 1963, γιος του ζωγράφου Ζοάο Ροντρίγκες Βιέιρα, ακολούθησε αρχικά το καλλιτεχνικό μονοπάτι ως εικαστικός και καθηγητής τέχνης. Η ευρεία του αναγνωρισιμότητα, ωστόσο, προήλθε από τη μουσική και το συγκρότημα Ena Pá 2000, που από το 1984 έχει αποκτήσει cult status χάρη στον χιουμοριστικό και συχνά χυδαίο χαρακτήρα του.

Ο Βιέιρα έχει επίσης τα ψευδώνυμα Λέλο Μαρμέλο και Λέλο Μινσκ και ηγείται μουσικών παραλληλίων εγχειρημάτων όπως οι Corações de Atum και οι Irmãos Catita.

«Θέλω να είμαι πιο παράλογος από τον Τραμπ»

Ο καλλιτέχνης επέκρινε τους ανταγωνιστές του επειδή δεν ασχολήθηκαν με το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη , δηλώνοντας ότι αποτελεί «θηλιά γύρω από το λαιμό όλων» και ότι κανείς δεν λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα.

Ο προ-υποψήφιος, του οποίου το σύνθημα της καμπάνιας είναι «Θα τα παρατήσω μόνο αν εκλεγώ », υπερασπίζεται την ανάγκη για «κακοδιακυβέρνηση» και ισχυρίζεται ότι ο παραλογισμός είναι ήδη μέρος των πολιτικών εκστρατειών: «Θέλω να είμαι πιο παράλογος από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «ακραία κεντρώα» προσωπικότητα, ο Μανουέλ Ζοάο Βιέιρα προσθέτει ότι ο πορτογαλικός λαός «χρειάζεται περισσότερη στοργή» και ότι θα ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αυτόν τον τρόπο.

Ο Μανουέλ Ζοάο Βιέιρα υποσχέθηκε «κρασί που θα ρέει από τους σωλήνες σε κάθε πορτογαλικό σπίτι» και ρώτησε: «Αν αυτό δεν είναι στοργή, τότε τι είναι;». Πρόσθεσε ότι υποσχέθηκε επίσης «μια Ferrari για κάθε Πορτογάλο, έναν Ρώσο αθλητή του καλλιτεχνικού πατινάζ και Κουβανούς χορευτές για τα κορίτσια», τονίζοντας ότι, τελικά, «αυτό που υπόσχομαι είναι αγάπη».

Από τον Κολούς έως τον Ζελένσκι - Οι κωμικοί που έγιναν υποψήφιοι

Η περίπτωση Βιέιρα δεν είναι μοναδική. Το 1980, ο Γάλλος κωμικός Κολούς ανακοίνωσε υποψηφιότητα με το σύνθημα: «Αφού μας περνούν για ηλίθιους, ας ψηφίσουμε έναν ηλίθιο». Σε δημοσκόπηση εκείνης της περιόδου άγγιξε το 10%–12%, προκαλώντας πιέσεις και απειλές μέχρι που τελικά αποσύρθηκε.

Πολύ πιο πρόσφατα, ο κωμικός Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξελέγη πρόεδρος της Ουκρανίας, καθοδηγώντας τη χώρα σε περίοδο πολέμου. Στις ΗΠΑ της δεκαετίας του ’80, ένας πρώην ηθοποιός -ο Ρόναλντ Ρέιγκαν- ανέλαβε την προεδρία και καθόρισε την παγκόσμια πορεία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.