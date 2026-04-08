Πορτοκαλί φανάρι: Ο «άγνωστος» κανόνας που διχάζει τους οδηγούς - Σταματάς ή περνάς;

Είναι μια σκηνή που επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους: Πλησιάζετε σε μια διασταύρωση, το φανάρι από πράσινο γίνεται πορτοκαλί και εκείνη τη στιγμή λαμβάνεται η απόφαση του δευτερολέπτου: Θα πατήσετε φρένο ή θα βυθίσετε το πόδι στο γκάζι για να «προλάβετε»;

Για τη μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών, το πορτοκαλί αντιμετωπίζεται ως μια παράταση του πράσινου. Στην πραγματικότητα, όμως, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ έχει μια πολύ διαφορετική και σαφή άποψη, η οποία αν αγνοηθεί, μπορεί να κοστίσει σε χρήμα αλλά και σε ασφάλεια.

Η μεγάλη παρανόηση: Τι λέει πραγματικά ο ΚΟΚ

Στο μυαλό πολλών, το πορτοκαλί φως είναι απλώς μια προειδοποίηση ότι «σε λίγο έρχεται το κόκκινο». Ωστόσο, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΚΟΚ, η νομική ερμηνεία του πορτοκαλί σηματοδότη είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτή του κόκκινου. Το κίτρινο σταθερό φως επιβάλλει στον οδηγό την υποχρεωτική διακοπή της πορείας του.

Η φιλοσοφία του νόμου δεν είναι να σας δώσει χρόνο να επιταχύνετε, αλλά να καθαρίσει η διασταύρωση με ασφάλεια. Όταν ανάβει το πορτοκαλί, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει και να περιμένει τον επόμενο κύκλο του πράσινου. Η συνήθεια της «τελευταίας στιγμής» όχι μόνο είναι παράνομη, αλλά αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πλαγιομετωπικών συγκρούσεων μέσα στον αστικό ιστό.

Η μοναδική εξαίρεση: Πότε το «πέρασμα» είναι νόμιμο

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι η oδική ασφάλεια δεν υπηρετείται πάντα από ένα απότομο φρενάρισμα. Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται νόμιμα η διέλευση με πορτοκαλί είναι όταν ο οδηγός βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι, που αν προσπαθούσε να σταματήσει ακαριαία, θα προκαλούσε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, η διέλευση θεωρείται δικαιολογημένη όταν:

Ένα απότομο φρενάρισμα θα οδηγούσε σε απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Υπάρχει άμεσος κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης από το όχημα που ακολουθεί σε μικρή απόσταση.

Οι συνθήκες του οδοστρώματος (βροχή, πάγος, λάδια) καθιστούν την ακινητοποίηση επικίνδυνη λόγω ολίσθησης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν έχετε τον χρόνο και την απόσταση να σταματήσετε ομαλά και δεν το κάνετε, παρανομείτε.

Το κόστος της παράβασης: Πρόστιμα και κυρώσεις

Αν και η διέλευση με πορτοκαλί θεωρείται ηπιότερη παράβαση από το κλασικό «κόκκινο», οι κυρώσεις είναι υπαρκτές. Αν ένα αστυνομικό όργανο κρίνει ότι είχατε τη δυνατότητα να σταματήσετε και επιλέξατε να περάσετε, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Η χαοτική διαφορά εντοπίζεται στη σύγκριση με το κόκκινο φανάρι. Εκεί, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 700 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες. Αυτή η διαφορά ύψους των προστίμων συχνά καθησυχάζει τους οδηγούς, όμως η στατιστική των ατυχημάτων δείχνει ότι η «ανοχή» στο πορτοκαλί είναι ο προθάλαμος της παραβίασης του κόκκινου.

Το κίτρινο που αναβοσβήνει: Ένα διαφορετικό σενάριο

Συχνά συναντάμε και το κίτρινο φως που αναβοσβήνει (είτε μονό είτε διπλό), κυρίως τις βραδινές ώρες ή σε διασταυρώσεις με χαμηλή κίνηση. Εδώ ο κανόνας αλλάζει: Δεν είστε υποχρεωμένοι να σταματήσετε, αλλά είστε υποχρεωμένοι να ανακόψετε ταχύτητα. Το αναβοσβήνον κίτρινο σημαίνει «προσοχή, μειωμένη προτεραιότητα». Ο οδηγός πρέπει να είναι έτοιμος να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζούς και οχήματα, προχωρώντας μόνο όταν βεβαιωθεί ότι η διασταύρωση είναι καθαρή.

Τι ισχύει στην Ευρώπη;

Η προσέγγιση στο πορτοκαλί φανάρι παρουσιάζει ενδιαφέρουσες διακυμάνσεις στις ευρωπαϊκές χώρες, με κοινό παρονομαστή την αυστηρότητα:

Αγγλία: Το κίτρινο φως σημαίνει «Stop», εκτός αν είστε τόσο κοντά στη γραμμή που το σταμάτημα θα προκαλούσε ατύχημα. Οι κάμερες στις διασταυρώσεις είναι συχνά ρυθμισμένες να καταγράφουν και αυτές τις παραβάσεις.

Ιταλία: Η νομοθεσία είναι παρόμοια με την ελληνική, αλλά η επιβολή των κανόνων έχει γίνει πολύ αυστηρότερη τα τελευταία χρόνια με τη χρήση καμερών που ενεργοποιούνται αμέσως μόλις ανάψει το πορτοκαλί.

Γερμανία: Η πειθαρχία είναι το παν. Το κίτρινο φως διαρκεί από 3 έως 5 δευτερόλεπτα (ανάλογα με το όριο ταχύτητας του δρόμου). Αν περάσετε με κίτρινο ενώ θα μπορούσατε να έχετε σταματήσει, το πρόστιμο ξεκινά από 10-15 ευρώ, αλλά αν προκληθεί κίνδυνος, αυξάνεται κατακόρυφα.

Σουηδία: H παραβίασή του θεωρείται δείγμα κακής οδηγικής συμπεριφοράς. Στη χώρα με τη «Vision Zero» (μηδενική ανοχή στα ατυχήματα), το πορτοκαλί αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα. Οι οδηγοί εκπαιδεύονται να επιβραδύνουν με την προοπτική του κίτρινου.

Η τεχνολογία ως λύση: Τα «έξυπνα φανάρια» και το πράσινο που... αναβοσβήνει

Στην Ελλάδα παίζουμε το παιχνίδι των δευτερολέπτων με το πορτοκαλί, σε πολλές χώρες του εξωτερικού η τεχνολογία έχει δώσει τη λύση στο «δίλημμα της διασταύρωσης». Το πρόβλημα της απότομης αλλαγής από πράσινο σε πορτοκαλί αντιμετωπίζεται με δύο βασικούς τρόπους:

Το πράσινο που αναβοσβήνει: Σε χώρες όπως η Αυστρία, η Τουρκία και μέρη της Ασίας, το πράσινο φως δεν σβήνει απότομα. Αναβοσβήνει 3-4 φορές πριν γίνει πορτοκαλί. Αυτό δίνει στον οδηγό τον πολύτιμο χρόνο (περίπου 2-3 δευτερόλεπτα) να αποφασίσει αν θα επιβραδύνει ομαλά ή αν έχει την απόσταση να περάσει με ασφάλεια. Είναι η απόλυτη δικλείδα ασφαλείας κατά της «αιφνιδιαστικής» αλλαγής σε πορτοκαλί.

Αντίστροφη Μέτρηση (Countdown Timers): Σίγουρα θα έχετε δει σε μεγάλες λεωφόρους του εξωτερικού ψηφιακά ρολόγια δίπλα στο φανάρι. Όταν ο οδηγός βλέπει ότι απομένουν 2 δευτερόλεπτα πράσινου, δεν χρειάζεται να μαντέψει· ξέρει ότι πρέπει να ετοιμαστεί για σταμάτημα.