Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιές σε 3 περιφέρειες - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες Αρχές, καθώς πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Αττική, η Εύβοια και η Χίος βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Ειδικότερα, για την Τρίτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττική

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Χίου)

Η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πολιτική Προστασία

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, αλλά και στη χρήση υπαίθριων ψησταριών, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.