Η καθημερινή μετακίνηση στις μεγάλες πόλεις παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά στοιχήματα για τους πολίτες. Στην ανάγκη να γυρίσει οριστικά σελίδα ο χάρτης των αστικών συγκοινωνιών εστίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην επετειακή ημερίδα για τα 50 χρόνια του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με θέμα «Οι πόλεις αλλάζουν, η κινητικότητα αλλάζει».

Νέος στόλος και το στοίχημα των οδηγών

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η εικόνα των οδικών μεταφορών στην πρωτεύουσα. Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, από τα περίπου 1.500 λεωφορεία που κινούνται σήμερα στο Λεκανοπέδιο, τα 1.076 είναι πλέον σύγχρονα και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός, ωστόσο, δεν σταματά εδώ, καθώς στόχος είναι να προστεθούν περίπου 500 ακόμη νέα οχήματα μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Την ίδια στιγμή, η ανανέωση των οχημάτων συμβαδίζει με την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό. Ο Αναπληρωτής Υπουργός παραδέχτηκε ότι η εξεύρεση και πρόσληψη νέων οδηγών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για να αυξηθεί ουσιαστικά το συγκοινωνιακό έργο. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε πως η άφιξη των νέων λεωφορείων σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μετρό διαμορφώνουν νέα δεδομένα, με το ζητούμενο πλέον να είναι η αρμονική διασύνδεση όλων των μέσων.

Αναβάθμιση σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας, όπου ήδη καταγράφεται πύκνωση των δρομολογίων στο Μετρό. Για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ένταξη συνολικά 14 ανακατασκευασμένων συρμών έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, στο Τραμ, η πρόσφατη ενίσχυση των δρομολογίων έφερε άμεσο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε αύξηση των επικυρώσεων εισιτηρίων.

«Έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία έχουμε καλύτερο στόλο, περισσότερο προσωπικό και σύγχρονες τεχνολογίες συντήρησης. Μια σύνθετη προσπάθεια, όχι πάντα εύκολη, που δείχνει, ωστόσο, ότι η σελίδα έχει γυρίσει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Επέκταση των 24ωρων γραμμών και διορθώσεις στον ΚΟΚ

Κοιτάζοντας προς την επόμενη μέρα, οι προτεραιότητες εστιάζουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα κρίνεται ήδη επιτυχημένη, καθώς έχει συμβάλει στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, προαναγγέλθηκε η προσθήκη τριών ακόμη λεωφορειακών γραμμών που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. Όπως τόνισε ο Υπουργός, μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια η αλλαγή θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στην καθημερινότητα του επιβάτη.

Τέλος, αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση γύρω από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο Γιώργος Κώτσηρας ξεκαθάρισε ότι η αυστηρή φιλοσοφία του πλαισίου παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία —η οποία θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση— για σημειακές διορθώσεις σε περιπτώσεις όπου στην πράξη διαπιστώθηκαν δυσανάλογες κυρώσεις.

Σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο» / Φωτ.: Eurokinissi

Η επόμενη μέρα στις συγκοινωνίες: Τα κέρδη, οι εκκρεμότητες και το στοίχημα της πράξης

Αποτιμώντας την εικόνα στις αστικές συγκοινωνίες, τα θετικά βήματα είναι ορατά, με την αντικατάσταση του παλαιού στόλου από σύγχρονα, οικολογικά λεωφορεία, τη λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη και την 24ωρη εξυπηρέτηση τα Σάββατα να δίνουν ουσιαστικές ανάσες. Στον αντίποδα, τα αρνητικά παραμένουν αισθητά στην καθημερινότητα των επιβατών, με τις μεγάλες αναμονές στις στάσεις, την έλλειψη οδηγών, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις καθυστερήσεις στην παράδοση των ανακατασκευασμένων συρμών του ΗΣΑΠ (που μετατίθεται για το τέλος του 2027) να δοκιμάζουν τις αντοχές του κοινού. Ενώ η πολιτική ηγεσία υπόσχεται 500 επιπλέον λεωφορεία σε ορίζοντα δυόμισι ετών, καλύτερη διασύνδεση μέσων και «έξυπνη» διαχείριση της κίνησης, στην πράξη οι παρεμβάσεις προχωρούν με αργούς ρυθμούς και η κρίσιμη μάχη της προσέλκυσης οδηγών δεν έχει ακόμη κερδηθεί — αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν οι εξαγγελίες θα μεταφραστούν άμεσα σε αξιόπιστα δρομολόγια.