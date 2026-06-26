Πώς αλλάζουν τα κυκλώματα ναρκωτικών: Κυριαρχία της κοκαΐνης, νέες μορφές και κατασχέσεις-ρεκόρ

Σημαντικές μεταβολές τόσο στις διαδρομές διακίνησης όσο και στις ίδιες τις ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά ναρκωτικών καταγράφουν οι ελληνικές διωκτικές Αρχές, την ώρα που τα εγκληματικά δίκτυα εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους δράσης τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προσαρμοζόμενα στις επιχειρησιακές πιέσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γιάννης Καρυδάκος, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μια αγορά που αλλάζει διαρκώς, με νέες μορφές διακίνησης, νέα ψυχοδραστικά σκευάσματα και αυξανόμενες προκλήσεις για τις διωκτικές υπηρεσίες.

Εκατοντάδες υποθέσεις και κατασχέσεις-μαμούθ

Τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα αποτυπώνουν το εύρος του προβλήματος. Στο διάστημα αυτό χειρίστηκε 323 υποθέσεις, προχώρησε σε 646 συλλήψεις και κατέσχεσε περίπου 1,8 τόνους κοκαΐνης, 5,2 τόνους ακατέργαστης κάνναβης, 174,5 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, 135,2 κιλά ηρωίνης, περισσότερα από 9.200 δενδρύλλια κάνναβης και 18.265 δισκία ecstasy.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καρυδάκος, οι εγκληματικές οργανώσεις μεταβάλλουν συνεχώς τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αλλά και στις πιέσεις που ασκούν οι διωκτικές Αρχές.

Μετά την πανδημία, η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και οι αποστολές ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων αυξήθηκαν αισθητά, διαμορφώνοντας ένα νέο «modus operandi» που δυσκολεύει τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρεται στο λεγόμενο «waterbed effect», σύμφωνα με το οποίο η εντατικοποίηση των ελέγχων σε μία διαδρομή δεν εξαλείφει το πρόβλημα αλλά το μεταφέρει σε άλλη. Οι μεγάλες κατασχέσεις σε λιμάνια όπως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη οδήγησαν τα κυκλώματα στην αναζήτηση νέων σημείων εισόδου στη χώρα.

Κοκαΐνη και κάνναβη στην κορυφή της αγοράς

Η κάνναβη και η κοκαΐνη εξακολουθούν να αποτελούν τις κυρίαρχες ουσίες στην ελληνική αγορά, ενώ η ηρωίνη παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει εκλείψει.

Η κατάσχεση 1,8 τόνου κοκαΐνης μέσα σε λίγους μήνες αντικατοπτρίζει τη μεγάλη διεθνή διαθεσιμότητα της ουσίας, αλλά και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στις διαδρομές μεταφοράς προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις Αρχές η εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Σύμφωνα με τον κ. Καρυδάκο, τα συνθετικά κανναβινοειδή αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς νόμιμα προϊόντα κάνναβης μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή ακόμη και ψεκασμό με χημικές ουσίες ώστε να αυξηθεί σημαντικά η περιεκτικότητά τους σε THC.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει και τη νομοθετική αλλαγή που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαΐου, με την οποία απαγορεύθηκε η λιανική πώληση κανναβινοειδών εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσει και τη λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη», αλλά και την κεταμίνη, η οποία -όπως εκτιμά- φαίνεται να καλύπτει μέρος του κενού που αφήνει η μειωμένη χρήση της ηρωίνης.

Παραμένει χώρα διέλευσης η Ελλάδα

Οι μεταβολές δεν περιορίζονται μόνο στις ουσίες αλλά και στις μορφές με τις οποίες αυτές διατίθενται.

Οι Αρχές έχουν ήδη εντοπίσει προϊόντα όπως βούτυρο εμπλουτισμένο με THC, αλλά και ατμιστικά προϊόντα που περιέχουν υγροποιημένη THC, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακολουθεί νέες καταναλωτικές τάσεις και επενδύει σε πιο διακριτικές και εύχρηστες μορφές διάθεσης.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της χώρας στον διεθνή χάρτη διακίνησης ναρκωτικών, ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί τόσο χώρα προορισμού όσο και χώρα διέλευσης, κυρίως για κοκαΐνη και κάνναβη.

Η στρατηγική γεωγραφική θέση, τα εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα και η μεγάλη ακτογραμμή εξακολουθούν να την καθιστούν σημαντικό κόμβο στις διεθνείς διαδρομές διακίνησης.

Η τεχνολογία στα χέρια των κυκλωμάτων - «Δεν υπάρχει καλό και κακό ναρκωτικό»

Καθοριστικό ρόλο παίζει πλέον και η τεχνολογία. Οι κρυπτογραφημένες πλατφόρμες επικοινωνίας και οι εφαρμογές υψηλής ασφάλειας προσφέρουν στα κυκλώματα αυξημένα επίπεδα προστασίας, δυσχεραίνοντας σημαντικά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς επιχειρήσεις αποκάλυψης τέτοιων πλατφορμών έχουν προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες στις Αρχές για τον τρόπο οργάνωσης των εγκληματικών δικτύων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, ο κ. Καρυδάκος απευθύνει μήνυμα κυρίως προς τους νέους, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν «ακίνδυνα» ναρκωτικά. Όπως επισημαίνει, όλες οι ψυχοδραστικές ουσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή διακινούνται, μπορούν να οδηγήσουν σε εξάρτηση και να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή των χρηστών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ