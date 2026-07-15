Πως αντέδρασαν τα διεθνή ΜΜΕ στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ - Υποκλίθηκαν στην Ισπανία

Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Ως εκ τούτου διεθνή μέσα των δύο χωρών αντέδρασαν αναλόγως για τις αποδόσεις των δύο εθνικών ομάδων.

Αρχικά ισπανικά μέσα, χαρακτήρισαν την νίκη της «ρόχα» ως «μάθημα για όλο τον κόσμο», αποθεώνοντας την εμφάνιση της ομάδας, εξαργυρώνοντας τη, με πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Ανάλογη αντίδραση είχε και η «Marca», η οποία υποκλίθηκε στην εθνική ομάδα, δηλώνοντας «μια αξέχαστη παράσταση», αναφερόμενη στην επιστροφή της ομάδας σε τελικό Μουντιάλ, ενώ έπλεξε και το εγκώμιο των Οργιαθάμπαλ, Πόρο και Ρόντρι.

Από την άλλη πλευρά, γαλλικά μέσα τα «έψαλλαν» στην ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, καθώς η «L'Équipe» σημείωσε πως οι Γάλλοι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και πως η Ισπανία πήρε δίκαια πρόκριση στον τελικό. Σε ίδιο κλίμα κινήθηκε και η «Foot Mercato» τόνισε πως οι Ισπανοί κυριάρχησαν σε όλους του τομείς του παιχνιδιού, κόντρα σε μια απογοητευτική Γαλλία. Επιπλέον υπογράμμισε πως οι «μπλε» δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους Ίβηρες σε φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 2006, ενώ τόνισε πως η ομάδα του Ντεσάν δεν κατάφερε να ράψει το τρίτο αστέρι, κατακτώντας το Μουντιάλ, στο τελευταίο παιχνίδι του Γάλλου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.