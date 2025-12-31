Πώς αποχαιρετούν τα 12 ζώδια το 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για 31/12

Τελευταία ημέρα του 2025 και σε ένα κλίμα απολογισμού αλλά και αναμονής για το νέο έτος που σε λίγες ώρες θα καλωσορίσουμε, μας δίνεται η ευκαιρία να κινηθούμε μεθοδικά, οργανωμένα και με εξωστρέφεια, προκειμένου να απελευθερωθούμε από τις δυσκολίες που βιώσαμε σε αυτή την χρονιά! Σήμερα ο Άρης από το ζώδιο του Αιγόκερω σχηματίζει εξάγωνο με τον Β. Δεσμό Σελήνης από τους Ιχθύες μια όψη που μας παροτρύνει να κινηθούμε με υπευθυνότητα και στόχο προς την κατεύθυνση της εξέλιξής μας. Οι ενέργειες που κάνουμε τώρα έχουν προοπτική μέλλοντος – ειδικά αν αφήσουμε πίσω το παρελθόν με επίγνωση και ωριμότητα. Παράλληλα η Σελήνη από τους Διδύμους χαρίζει σήμερα μία ανάλαφρη, περιπετειώδη, παιχνιδιάρικη επικοινωνιακή ενέργεια αδημονίας, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μας βοηθά να καλωσορίσουμε το νέο έτος με ψυχική ενδυνάμωση.

Τα πιο κερδισμένα ζώδια της ημέρας είναι οι Δίδυμοι, Ζυγοί και οι Υδροχόοι ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί στο 1ο δεκαήμερο!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Νέοι στόχοι και εξωστρέφεια

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα Κριέ μου και η μέρα σου είναι ενεργητική, επικοινωνιακή αλλά και ευχάριστη! Λίγο πριν αποχαιρετίσεις το 2025, το εξάγωνο του Άρη από τον Αιγόκερω με τον Β. Δεσμό από τους Ιχθύες, σου δίνει την δυναμική να βάλεις μπροστά τους στόχους σου και να κινητοποιηθείς ενεργά για να κατακτήσεις μία καλύτερη θέση στα επαγγελματικά, στα κοινωνικά ή σε κάθε σχέδιο που έχεις κατά νου! Το μεσημέρι η Σελήνη κάνει το πέρασμά της στους Διδύμους, το τηλέφωνό σου χτυπάει ασταμάτητα ενώ είναι τονισμένη η ανάγκη σου να μοιραστείς τις σκέψεις σου και να επικοινωνήσεις με κόσμο την τελευταία ημέρα του έτους! Το τρίγωνο Σελήνη/Πλούτωνα σου δίνει την δυναμική να απολαύσεις την τελευταία μέρα του έτους με κοινωνικότητα, όμορφες επαφές, αφήνοντας οριστικά πίσω σου ότι σε ταλαιπώρησε αυτή την χρονιά.΄

Astro Tip: Πίστεψε και πάλι στον εαυτό σου, ο δυναμισμός σου και η εξωστρέφειά σου θα σε βοηθήσουν να καλωσορίσεις το 2026 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Ταύρος – Συναισθηματικό ξεκαθάρισμα & εσωτερική γαλήνη

Αγαπημένε μου Ταύρε, η τελευταία μέρα του 2025 φέρνει μαζί της την ανάγκη σου να απελευθερωθείς από ότι σε καταπίεζε. Το εξάγωνο του Άρη από τον Αιγόκερω με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες ενδυναμώνει το ένστικτό σου και σε οδηγεί σε επιλογές που σε κατευθύνουν σε ένα σημαντικό σχέδιο ζωής. Πιθανόν να κάνεις ένα ταξίδι ή μια ουσιαστική κουβέντα με πρόσωπο που σε εμπνέει. Το πέρασμα της Σελήνης στους Διδύμους από το μεσημέρι ενεργοποιεί θέματα υλικής και συναισθηματικής ασφάλειας και σταθερότητας , θα σκεφτείς τι έδωσες, τι πήρες, τι άξιζε και τι όχι. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα σου σε ενδυναμώνει ψυχολογικά και σε βοηθά στην τελευταία ημέρα του χρόνου να νιώθεις περήφανος για όλα όσα κατάφερες μέχρι σήμερα.

Astro Tip: Απόλαυσε τη σιωπή πριν τα πυροτεχνήματα της αλλαγής χρόνου. Πίσω σου αφήνεις την ενοχή και τη συναισθηματική κούραση. Μπροστά, σε περιμένει ελευθερία και απελευθέρωση από δυσκολίες.

Δίδυμος – Αναγέννηση κοινωνική και προσωπική!

Αγαπημένε μου Δίδυμε, η φετινή παραμονή Πρωτοχρονιάς σου ανήκει ολοκληρωτικά! Από το μεσημέρι η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει την πρωτοβουλία κινήσεων, με το τηλέφωνο να χτυπά συνεχώς και την κοινωνική σου ζωή να ζωντανεύει. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα σε βοηθά να προσελκύσεις τα σωστά πρόσωπα – ακόμα και κάποιον που παλιότερα είχες απομακρύνει. Το εξάγωνο Άρη – Β. Δεσμού ενεργοποιεί τον τομέα των συνεργασιών και των επαγγελματικών σχεδίων: ακόμα κι αν δεν δουλεύεις σήμερα, μέσα σου στήνεις τον χάρτη του 2026! Ο παλιός εαυτός σου, εκείνος που έκανε χάρες και έτρεχε για όλους, μένει πίσω. Σήμερα κάνεις focus σε σένα και σε ό,τι θέλεις να κατακτήσεις.

Astro Tip: Άφησε πίσω σου τις υπεραναλύσεις και τις χαμένες ευκαιρίες. Το 2026 ξεκινά με νέο μυαλό και πιο δυναμικό εαυτό – και είσαι ήδη μπροστά!

Καρκίνος – Κλείσιμο εκκρεμοτήτων και βαθιά συναισθηματική κάθαρση

Αγαπημένε μου Καρκίνε, η τελευταία ημέρα του χρόνου σε βρίσκει αποφασισμένο να αφήσεις πίσω σου ό,τι σου δημιούργησε πίεση και κόπο – ιδιαίτερα σε σχέσεις που λειτούργησαν άνισα. Το εξάγωνο Άρη – Βόρειου Δεσμού ευνοεί δυναμικές αποφάσεις σε θέματα καρδιάς αλλά και δημιουργικών προοπτικών, ανοίγοντας δρόμους που δεν περίμενες. Μπορεί να προκύψει μια επανασύνδεση ή μία αίσθηση ότι τελικά… ναι, άξιζε η υπομονή σου! Το μεσημέρι η Σελήνη περνά στους Διδύμους και σε ωθεί να αναστοχαστείς όσα πέρασες, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά με τους ανθρώπους που πραγματικά σε στηρίζουν. Απόψε, δεν θες φασαρία — θες αλήθεια και ζεστασιά. Και αυτό θα έχεις.

Astro Tip: Απόψε, άφησε πίσω σου την προσκόλληση και τις πληγές. Το 2026 ξεκινά πιο καθαρά και τρυφερά, αν του δώσεις χώρο με μια ειλικρινή συγχώρεση.

Λέων – Επαφές που δίνουν νέα πνοή & σταθεροί στόχοι για το 2026

Αγαπημένε μου Λέοντα, η Παραμονή Πρωτοχρονιάς σε βρίσκει δραστήριο, κοινωνικό και γεμάτο όρεξη για ανανέωση! Το εξάγωνο του Άρη με τον Βόρειο Δεσμό ενισχύει τον τομέα της καριέρας και της προσωπικής σου εξέλιξης και είναι πολύ πιθανό σήμερα να λάβεις μήνυμα ή κάλεσμα που σου δίνει τροφή για έμπνευση: μία νέα συνεργασία, ένας παλιός φίλος ή ένας νέος άνθρωπος που σε εντυπωσιάζει. Το μεσημέρι, η Σελήνη περνά στους Διδύμους και ενισχύει την κοινωνικότητά σου , η μέρα είναι ιδανική για παρέες, χαρά και φλερτ. Το τρίγωνο Σελήνης – Πλούτωνα σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου την ανάγκη για εντυπωσιασμό και να εστιάσεις στη βαθύτερη ουσία: ποιος είσαι και τι θες να δημιουργήσεις.

Astro Tip: Ξεφορτώσου την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου. Μίλησε μέσα παό την καρδιά σου ... Το 2026 ξεκινά με αναγνώριση!

Παρθένος – Θεμελιώνεις όραμα για το μέλλον & αφήνεις πίσω αμφιβολίες

Αγαπημένε μου Παρθένε, η σημερινή ημέρα λειτουργεί σαν «κλείδωμα» κατεύθυνσης για τη νέα χρονιά. Το εξάγωνο Άρη – Βόρειου Δεσμού σε κινητοποιεί σήμερα να κάνεις τις επιλογές εκείνες που θα ικανοποιήσουν επιθυμίες και όνειρα, ενώ και στα αισθηματικά αναμένεται να μπεις σε μία νέα πορεία και κατεύθυνση. Από το μεσημέρι η Σελήνη περνά στους Διδύμους και σου δίνει ώθηση για δημόσιες εμφανίσεις, επαφές και κοινωνικότητα. Μπορεί να έρθει μία πρόταση ή μία κουβέντα που θα αλλάξει τη γνώμη σου για ένα πρόσωπο – προς το καλύτερο. Το τρίγωνο Σελήνης – Πλούτωνα προσθέτει συναίσθημα και ουσία σε κάθε σου λέξη. Το σημαντικότερο: αφήνεις πίσω σου τις ενοχές, τις αμφιβολίες και την αυστηρή αυτοκριτική.

Astro Tip: Απόψε μην ασχοληθείς με το τι δεν έκανες. Κοίτα πόσα κατάφερες. Το 2026 σου χρωστά την δικαίωση που περίμενες – και έρχεται!

Ζυγός – Κλείνεις κύκλους σε σχέσεις & ενώνεσαι με αυτούς που αξίζουν

Αγαπημένε μου Ζυγέ, η Παραμονή Πρωτοχρονιάς φέρνει τις απαντήσεις που περίμενες εδώ και καιρό. Το εξάγωνο Άρη – Βόρειου Δεσμού σε βοηθά να πάρεις ώριμες αποφάσεις για την οικογένεια, την εργασία, ενώ σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη χρονιά. Από το μεσημέρι, η Σελήνη περνά στους Διδύμους και σου φέρνει ευκαιρίες για μετακινήσεις, φλερτ, ευχάριστες επικοινωνίες και επαφές με ανθρώπους που σου ανοίγουν το μυαλό και την ψυχή. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα τονίζει τη δυνατότητα για βαθιές, λυτρωτικές συζητήσεις ή και την αρχή μίας αληθινής ερωτικής εξέλιξης.

Astro Tip: Απόψε διάλεξε με ποιους θες να περάσεις . Η ποιότητα των σχέσεων σου αλλάζει!

Σκορπιός – Κλείνεις πληγές & ξαναχτίζεις σχέσεις με νέο τρόπο

Αγαπημένε μου Σκορπιέ, το 2025 σε άλλαξε. Και η σημερινή μέρα είναι η ευκαιρία σου να κλείσεις τον κύκλο του παρελθόντος με συνειδητότητα και αυτοσεβασμό. Ο Άρης σε εξάγωνο με τον Βόρειο Δεσμό σε βοηθά να χτίσεις από την αρχή σχέσεις ζωής, είτε αισθηματικές είτε οικογενειακές. Μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα που σου μαλακώνει την καρδιά σου ή να νιώσεις μέσα σου πως ήρθε η ώρα να συγχωρήσεις – όχι για τον άλλο, αλλά για σένα. Από το μεσημέρι, με τη Σελήνη στους Διδύμους, εστιάζεις σε όσα είναι βαθύτερα: ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, μία λέξη. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα φέρνει συγκινήσεις, επαφές που δεν ξεχνιούνται και τη δύναμη να πεις: «Αυτό, τελείωσε».

Astro Tip: Άφησε πίσω τις πληγές που δεν γιατρεύονται με θυμό. Κράτησε κοντά σου μόνο ό,τι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Το 2026 ξεκινά με νέο νόημα καρδιάς και επιλογών.

Τοξότης – Προτάσεις, μετακινήσεις & νέες προοπτικές σχέσεων

Αγαπημένε μου Τοξότη, η Παραμονή Πρωτοχρονιάς σου φέρνει προτάσεις, ευκαιρίες για μετακινήσεις και ανανέωση μέσα από τις σχέσεις σου. Ο Άρης σε εξάγωνο με τον Βόρειο Δεσμό προσφέρει αυτή την ημέρα μία ευχάριστη πλοκή για ένα ζήτημα οικονομικό - οικογενειακό. Μία εξέλιξη, μία πρόταση ένα νέο βήμα θα σου δώσει το μήνυμα ότι οι πρακτικοί τομείς της ζωής σου θα μπουν σε καλύτερη τροχιά! Με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους το μεσημέρι, είσαι έτοιμος να επικοινωνήσεις, να φλερτάρεις, να χορέψεις, να γελάσεις. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα σου δίνει μια ακαταμάχητη ακτινοβολία και η αποψινή σου παρουσία δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Astro Tip: Πες "ναι" σε ό,τι σε ενθουσιάζει! Άφησε πίσω σχέσεις που σε κρατούσαν στάσιμο και μπες στο 2026 με δίψα για ζωή και αληθινές επαφές.

Αιγόκερως – Καθορίζεις την πορεία σου & χτίζεις προσωπικό όραμα

Αγαπημένε μου Αιγόκερε, η σημερινή όψη του Άρη από το ζώδιό σου με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σε βάζει σε θέση δράσης και ευθυγράμμισης με το προσωπικό σου όραμα. Νιώθεις αποφασισμένος, συνειδητοποιημένος και έτοιμος να πάρεις στα χέρια σου την κατεύθυνση της νέας χρονιάς. Μία κουβέντα, μια σημαντική συνάντηση ή μια δημιουργική ιδέα που προκύπτει σήμερα, μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να κλείσεις το 2025 με ελπίδα. Από το μεσημέρι, η Σελήνη στους Διδύμους σε παρακινεί να οργανωθείς, να βάλεις τάξη και να φροντίσεις εσένα. Το τρίγωνο της με τον Πλούτωνα σου δίνει τη δύναμη να κλείσεις έναν επαγγελματικό κύκλο και να κάνεις restart.

Astro Tip: Πίστεψε στην εσωτερική δύναμη που έχεις! Απόψε δεν χρειάζεται πολλά λόγια – χρειάζεται σιωπή, σχέδιο και μια πρόποση στο μέλλον που εσύ δημιουργείς.

Υδροχόος – Ξαναβρίσκεις την έμπνευση & την αίσθηση σκοπού

Αγαπημένε μου Υδροχόε, το 2025 σε κούρασε αρκετά ψυχολογικά, όμως η σημερινή ημέρα σου προσφέρει ένα αίσθημα ανακούφισης ότι διεκπεραίωσες και πέτυχες πολλά. Ο Άρης από τον Αιγόκερω σε εξάγωνο με τον Β. Δεσμό σε βοηθά να κατευθύνεις την πορεία σου σε ότι έχει πραγματική αξία. Ένα όνειρο, ένα ένστικτο, μία ιδέα μπορεί σήμερα να σου δείξει καθαρά τι αξίζει να ακολουθήσεις στο 2026. Από το μεσημέρι, με τη Σελήνη στους Διδύμους, νιώθεις πιο ανάλαφρος και πρόθυμος να εκφραστείς. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα σου επιτρέπει να απελευθερώσεις δημιουργικότητα, ερωτισμό και πάθος, ακόμα και μέσα από μία φαινομενικά απλή βραδινή κουβέντα.

Astro Tip: Απόψε δώσε χώρο στην έμπνευση. Σβήσε τα παλιά «πρέπει» και άνοιξε την πόρτα σε μία νέα εκδοχή του εαυτού σου. Το 2026 σε θέλει αυθεντικό και ελεύθερο.

Ιχθύς – Δυναμική μετάβαση & ουσιαστικές επαφές

Αγαπημένε μου Ιχθύ, η Παραμονή Πρωτοχρονιάς σε κάνει να βρίσκεσαι σε μία γλυκιά αλλά ταυτόχρονα αποφασιστική μετάβαση. Το εξάγωνο του Άρη με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σου σου προσφέρει τη δυνατότητα να δράσεις με πυξίδα το ένστικτό σου – να ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε σχέσεις, να πάρεις μία απόφαση καρδιάς ή να κλείσεις έναν δύσκολο ψυχολογικό κύκλο. Από το μεσημέρι, η Σελήνη στους Διδύμους σε ωθεί να φροντίσεις το σπίτι σου, την οικογένεια, ή να προετοιμάσεις μια βραδιά με οικείους ανθρώπους. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα σου χαρίζει κατανόηση και εσωτερική δύναμη για να πεις το πρώτο «ναι» του 2026 με τόλμη!

Astro Tip: Πες τέλος στις θυσίες. Μπες στο νέο έτος με πίστη στον εαυτό σου. Το 2026 σε οδηγεί εκεί που η ψυχή σου ανήκει πραγματικά.