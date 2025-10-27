Έφηβοι «κατεβάζουν» πλαστές ταυτότητες από διαδικτυακές εφαρμογές και προμηθεύονται αλκοολούχα ποτά

Ανησυχία σε γονείς αλλά και στις Αρχές έχουν προκαλέσει τα τελευταία περιστατικά με ανήλικους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της χώρας μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ωστόσο ο προβληματισμός είναι εύλογος καθώς η νομοθεσία, αν και αυστηρή, δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Μάλιστα, τελευταία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί έφηβοι να φέρουν μαζί τους πλαστές ταυτότητες τις οποίες επιδεικνύουν στους καταστηματάρχες αλλά και σε μπάρμεν με αποτέλεσμα να προμηθεύονται με ευκολία αλκοολούχα ποτά.

Όπως αναφέρεται στον Alpha, μέσα σε 5 λεπτά ένα παιδί μπορεί να εκδώσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα στην οποία έχει παραποιήσει την ημερομηνία γεννήσεώς του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διαδικασία είναι εύκολη και γίνεται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Η «τρύπα» του Wallet στο κινητό

Ο τύπος του αρχείου που αποκτά ο έφηβος μέσω των εφαρμογών αυτών, είναι συμβατός με το Wallet που έχει στο κινητό του επομένως η πλαστή ταυτότητα φορτώνεται κανονικά στη συσκευή χωρίς να μπορεί να ανιχνευθεί η γνησιότητά της.

Άρα ο έφηβος, επιδεικνύει την πλαστή ταυτότητα ως… κανονική, περνώντας εύκολα και γρήγορα για ενήλικας. Φυσικά, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι χρησιμοποιούν τέτοιες ταυτότητες, είναι ότι μπορεί να κατηγορηθούν για πλαστογραφία…

Παρόλα αυτά, αρκετά είναι τα παιδιά που χρησιμοποιούν τέτοιες ταυτότητες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ, τσιγάρα και ό,τι άλλο απαγορεύεται κανονικά για ανηλίκους.