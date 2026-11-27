Ο αγώνας μεταξύ της Μπεσίκτας και Χάποελ Μπερ Σεβά στο Μπατούμι της Γεωργίας σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μετά από την επέμβαση της αστυνομίας σε οπαδούς της τουρκικής ομάδας που ύψωσαν σημαία της Παλαιστίνης.

Ο συγκεκριμένος έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και όλα ξεκίνησαν από την αλλαφή της έδρας…

Ως γωστόν οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι τεταμένες γι’αυτό και η UEFA αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να μεταφερθεί ο αγώνας στη Γεωργία και το «Batumi Arena με την παρουσία φιλάθλων.

«Δεν σφίγγουμε ματωμένα χέρια»

Οι παίκτες της Μπεσίκτας αρχικά αρνήθηκαν οποιαδήποτε χειραψία με τους αντιπάλους τους, μάλιστα η αποκάλυψη του πρώην αυμτνικού του ΠΑΟΚ, Μιγκέλ Βίτορ, προκαλεί αίσθηση.

«Ρώτησα τον Ορκούν Κοκτσού γιατί δεν μου έσφιξε το χέρι. Μου απάντησε: “Στην κουλτούρα μας δεν σφίγγουμε ματωμένα χέρια”. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το ποδόσφαιρο ως εργαλείο της πολιτικής σε τέτοιο βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Χάποελ Μπερ Σεβά.

🔥 Hapoel Beer Sheva kaptanı Miguel Vitor: “Orkun Kökçü’ye neden elimi sıkmadığını sordum, “Bizim kültürümüzde kanlı eller, sıkılmaz” yanıtını verdi. Futbolu bu kadar siyasete alet etmeye gerek olmadığını düşünüyorum.” pic.twitter.com/Gnd5fdb3Le — MR King News TR (@mknews_tr) November 26, 2026

Σημαίες της Παλαιστίνης στην κερκίδα και η αντίδραση του Ουατάρα

Η ένταση ξεκίνησε όταν Τούρκοι οπαδοί προσπάθησαν να υψώσουν σημαίες της Παλαιστίνης στην κερκίδα και οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι στο 25ο λεπτό με την επέμβαση της αστυνομίας να είναι άμεση και το γήπεδο μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε «ρινγκ».

⚡️NOW: Absolute chaos at the Beşiktaş vs. Hapoel Be'er Sheva football match after Georgian police clashed with Turkish fans for displaying the Palestinian flag pic.twitter.com/J7dSEgi8lo — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 26, 2026

Ο Κασούμ Ουατάρα έδωσε συνέχεια στο εκρηκτικό κλίμα στο ουδέτερο γήπεδο, που έλαβε χώρα το ματς στη Γεωργία, με τον 22χρονο να παίρνει μία σημαία της Παλαιστίνης από την κερκίδα, την οποία είχαν μαζί τους οι φίλοι της ομάδας του και να την τοποθετεί πάνω σε διαφημιστική πινακίδα, η οποία εκείνη τη στιγμή προέβαλε το λογότυπο του UEFA Europa League.

Following Beşiktaş’s 2–1 win over Israeli side Hapoel Be’er Sheva, defender Kassoum Ouattara draped a Palestinian flag over the UEFA logo on a pitchside board. Despite police restrictions, Beşiktaş fans waved Palestinian flags in the stands, and the team’s players refused to… pic.twitter.com/18RhAphZ3A — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 26, 2026

Τι προβλέπει η UEFA σε τέτοιες περιπτώσεις;

Η UEFA, που μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό, απαγορεύει αυστηρά την αναάρτηση πολιτικώνν μηνυμάτων και συμβόλων στους αγώνες και σε τέτοιες περιπτώσεις οι τιμωρίες είναι σύμφωνα με το Άρθρο 16:

Για την ομάδα:

Χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 10.000€ έως 50.000€ ανά παράβαση

που κυμαίνονται από ανά παράβαση Ποινή κεκλεισμένων των θυρών ή μερικό κλείσιμο κερκίδων

Απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Για τον ποδοσφαιριστή (Άρθρο 11 & Άρθρο 15):