Πώς χάκερς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν και να λάβουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Χ

«Οι απατεώνες θέλουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του X σας ή για να σας ξεγελάσουν ώστε να εγκρίνετε έναν κακόβουλο σύνδεσμο που τους δίνει πρόσβαση στον λογαριασμό σας χωρίς να χρειάζονται τον κωδικό πρόσβασής σας» προειδοποιεί ο Τζέικ Μουρ, παγκόσμιος σύμβουλος κυβερνοασφάλειας στην ESET, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian για τα περιστατικά παραβιάσεων που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στην εφαρμογή του X (πρώην twitter).

Το «έξυπνο» κόλπο που σκέφτηκαν αυτή τη φορά οι χάκερς είναι πως εκμεταλλεύτηκαν τη συνήθη διαδικασία που γίνεται από τέτοιου είδους πλατφόρμες όπως το X, οι οποίες υπάρχουν ακριβώς για να προστατευτούν οι χρήστες από τυχόν απάτες.

Η απάτη

Πιο συγκεκριμένα, οι χάκερς χρησιμοποιούν ως δόλωμα, σύμφωνα με τον Guardian, το μήνυμα που συνήθως λαμβάνουμε όταν συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας στο Χ και το οποίο λέει: «Παρατηρήσαμε μια σύνδεση στον λογαριασμό σας από μια νέα συσκευή. Εσείς ήσασταν;».

Το μήνυμα συνεχίζει γράφοντας: «Αν δεν ήσασταν εσείς ολοκληρώστε αυτά τα βήματα τώρα για να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας», καλώντας τους χρήστες να επιλέξουν έναν σύνδεσμο που ζητά αλλαγή του κωδικού πρόσβασης και με τον οποίο ζητείται η αποσύνδεση «από όλες τις ενεργές συσκευές X εκτός από αυτήν που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή». Το «κλικ» οδηγεί σε έναν άλλο σύνδεσμο για τον έλεγχο των εφαρμογών που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό των χρηστών και τη διαγραφή όσων δεν τους είναι γνωστές.

Ενώ, λοιπόν, αυτό το μήνυμα μοιάζει με το τυπικό και νόμιμο μήνυμα που στέλνει το X, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα email απάτης «phising» και αφού δεν θα είναι πράγματι ο χρήστης που θα προσπαθεί να μπει από μία άλλη συσκευή στον λογαριασμό του στο X, οι πιθανότητες είναι πως θα πατήσει τον σύνδεσμο με τον οποίο οι χάκερ θα λάβουν τον κωδικό πρόσβασής του ή θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό.

Το ψεύτικο email

Πώς να ξεχωρίσετε το ψεύτικο email

Σύμφωνα με τον Guardian, τα ψεύτικα αυτά email είναι σχεδόν ακριβή αντίγραφα των ειδοποιήσεων σύνδεσης που αποστέλλονται από το X. Περιλαμβάνουν το λογότυπο του X και την ίδια μορφοποίηση, χρώματα και κείμενο, με σωστή γραμματική και ορθογραφία. Μικρές διαφοροποιήσεις, όμως, δείχνουν ότι το email δεν είναι νόμιμο, όπως το να μην περιλαμβάνεται το όνομα χρήστη του λογαριασμού στο X και να είναι ασαφής η τοποθεσία της σύνδεσης.



«Τα δύο μεγαλύτερα «προφανή» στοιχεία είναι η διεύθυνση email από την οποία προέρχεται και το πού σας οδηγούν στην πραγματικότητα οι σύνδεσμοι» επεσήμανε ο Μουρ στον Guardian. Ενώ και το ίδιο το X αναφέρει πως «Το X θα σας στέλνει email μόνο από το @X.com ή το @eXcom... Λάβετε υπόψη ότι το X δεν θα στείλει ποτέ email με συνημμένα ούτε θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω email... και δεν θα σας ζητήσει ποτέ να δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω email, άμεσου μηνύματος ή απάντησης».



Αν κάποιος χρήστης πατήσει ένα σύνδεσμο στο email, θα μεταφερθεί σε έναν ψεύτικο ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί για να κλέψει τον κωδικό πρόσβασής του ή για να εξουσιοδοτήσει μια εφαρμογή χάκερ να έχει άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό του θύματος, συχνά με το πρόσχημα ενός εργαλείου για την εκτέλεση «ελέγχου ασφαλείας» ή «αντιμετώπισης προβλημάτων».

Οδηγίες προφύλαξης

«Εάν λάβετε ποτέ ένα τέτοιο email, είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά θυμηθείτε να μην πανικοβάλλεστε και μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους για να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Αντ' αυτού, ανοίξτε την γνήσια εφαρμογή και, εάν υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, θα το δείτε εκεί» συμβουλεύει ο ειδικός, σύμφωνα με τον Guardian.



Eπίσης προτείνει στους χρήστες να ελέγχουν τις κεφαλίδες και τους συνδέσμους URL των email για να βεβαιωθούν ότι προέρχονται από τον τομέα X.com. Μπορούν να αναφέρουν ύποπτα email στον πάροχο email χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).



«Εάν κάνατε κλικ σε έναν σύνδεσμο και ανοίξατε μόνο τη σελίδα, πιθανότατα είστε εντάξει», λέει ο Μουρ. «Αλλά αν έχετε εισάγει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας ή έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης σε μια διεύθυνση ιστού που δεν έχετε ελέγξει, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας και ελέγξτε ξανά ότι έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων» προειδοποιεί.