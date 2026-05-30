Δημοσκόπηση ALCO για τον FLASH: Η τρίτη θέση φέρνει αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ

Η δημοσκόπηση του FLASH και της ALCO - την πρώτη πανελλαδική έρευνα που «μετρά» την πρόθεση ψήφου για τα νεοϊδρυθέντα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού - αποτυπώνει την παρουσία των νέων πολιτικών σχηματισμών στο πολιτικό σκηνικό και προκαλεί διαφορετικές αναγνώσεις στα κομματικά επιτελεία, με τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη να είναι αμήχανες καθώς το ΠΑΣΟΚ εμφανίζετα στην τρίτη θέση και με απώλειες της τάξης του 8% τόσο προς την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όσο και προς την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».



Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται την επικοινωνιακή δυναμική που ανέπτυξε ο κ. Τσίπρας με την εκδήλωση στο Θησείο.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης - μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου - έκανε λόγο για «μάρκετινγκ και τοποθέτηση προϊόντος» ως προς το ζήτημα του ονόματος του κόμματος Τσίπρα και υποστήριξε πως αυτό το «φούσκωμα» όπως είπε, «θα είναι πρόσκαιρο». Αναγνώρισε ωστόσο πως «δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις το ίδιο» σχολιάζοντας την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και δυο συγκεκριμένες εταιρείες.

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως επιμένουν να υποστηρίζουν ότι η ΝΔ ευνοείται από την επανεμφάνιση Τσίπρα.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με την ALCO, το ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται με 10% στην τρίτη θέση πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται να χάνει δυνάμεις τόσο προς το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, όσο και προς τη Μαρία Καρυστιανού η οποία ωστόσο παίρνει και απογοητευμένους ψηφοφόρους της ΝΔ.

ALCO / Flash.gr

Ο Νίκος Μήλης, μέλος του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Action24, επικαλέστηκε αποκλίσεις που είχαν καταγραφεί μεταξύ δημοσκοπήσεων και εκλογικού αποτελέσματος πριν από τις εκλογές του 2023, υπογραμμίζοντας ότι ο τελικός κριτής είναι πάντα η κάλπη και ο ελληνικός λαός.

Ο ίδιος απέδωσε την ισχυρή αρχική καταγραφή των νέων κομμάτων σε ένα κλίμα προσδοκίας και ευφορίας που συνήθως συνοδεύει την εμφάνισή τους, επισημαίνοντας ότι η κοινή γνώμη συχνά αντιμετωπίζει θετικά νέες πολιτικές πρωτοβουλίες κατά το πρώτο διάστημα της παρουσίας τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει το μόνο κόμμα που μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και να εκφράσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Οι τοποθετήσεις των κομμάτων αποτυπώνουν ότι, παρά τον θόρυβο που προκαλούν οι νέες πολιτικές παρουσίες, το βασικό ερώτημα για το πολιτικό σύστημα παραμένει αν οι δημοσκοπικές καταγραφές θα αποκτήσουν διάρκεια ή αν πρόκειται για μια συγκυριακή αποτύπωση της ρευστότητας που χαρακτηρίζει το σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Πάντως, η πραγματική δυναμική των νέων σχημάτων (Τσίπρα και Καρυστιανού) θεωρείται από πολιτικούς αναλυτές ότι θα αποκρυσταλλωθεί σε περίπου δυο μήνες ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο αντίδρασης κυρίως του ΠΑΣΟΚ αλλά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.