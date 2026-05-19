Πώς δρούσε η οικογενειακή συμμορία σε Βορίζια, Αμάρι - Τουλάχιστον 40 θύματα και 200.000 ευρώ ζημιές

Ένα καλά οργανωμένο οικογενειακό κύκλωμα, που σύμφωνα με τις Αρχές δρούσε με πρακτικές εκφοβισμού και βίας για να καταπατά γη και να αποσπά παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις, βρίσκεται πίσω από τις έξι συλλήψεις στην Κρήτη. Οι συλληφθέντες, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας, φέρονται να είχαν μετατρέψει ολόκληρες περιοχές σε ζώνες επιρροής τους, επιβάλλοντας «νόμο της σιωπής» σε κατοίκους και μικροκαλλιεργητές.

Η βάση της συμμορίας εντοπιζόταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που εξασφάλισαν τα τελευταία πέντε χρόνια υπολογίζεται ότι ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης θεωρούνται ο θείος και τα δύο ανίψια του, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδιναν εντολές για εκβιασμούς, εμπρησμούς και κλοπές. Αν και κατοικούσαν στα Βορίζια, η δράση τους φαίνεται πως έφτανε μέχρι το Αμάρι του Ρεθύμνου.

Η οικογένεια είχε στήσει πλήρως δομημένη εγκληματική οργάνωση που με συστηματικές πρακτικές επιβολής και βίας δημιουργούσε κλίμα τρόμου στην περιοχή. Η γνωστή οικογένεια της Μεσσαράς βρισκόταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν αγροτεμάχια στο Αμάρι, ώστε να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι σύζυγοι των συλληφθέντων συμμετείχαν στη «μηχανή» της απάτης, με νεότερα μέλη της οικογένειας να εντάσσονται σταδιακά στη συμμορία.

Προκειμένου να αυξήσουν τα ποσά που εισέπρατταν, δήλωναν διπλάσιο αριθμό ζώων από αυτά που είχαν, αποκομίζοντας μέσα σε μία πενταετία πάνω από 500.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Τουλάχιστον 40 θύματα και ζημιές ύψους 200.000 ευρώ

Όσοι μικροκαλλιεργητές αρνούνταν να ενδώσουν στις πιέσεις, αντιμετώπιζαν καταστροφές στις καλλιέργειές τους και συνεχή εκφοβισμό. Από το 2021 μέχρι σήμερα, οι ζημιές σε ιδιοκτησίες υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, με τουλάχιστον 40 ανθρώπους να έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος.

Η επιχείρηση των Αρχών πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Υπενθυμίζεται ότι μετά το μακελειό με δυο νεκρούς της 6ης Νοεμβρίου στο χωριό, είχαν προσαχθεί τρία άτομα για υποθέσεις ζωοκλοπών, οι ίδιοι, σύμφωνα με τις πηγές, που συνέχισαν ανενόχλητοι τη δράση τους και τους μήνες που ακολούθησαν.

Σε τότε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε κάνει υπαινιγμούς για συγκεκριμένη οικογένεια που «λημαίνεται την περιοχή» και αποκομίζει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολόκληρη οικογένεια στο μικροσκόπιο των Αρχών

Τα δύο ανίψια του άνδρα που συνελήφθη στην Αθήνα και φέρονται ως υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου εμφανίστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, οι τρεις συλληφθέντες για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη της οικογένειας έπειτα από τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν το μακελειό στα Βορίζια. Οι αστυνομικοί, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα της πολυεπίπεδης δράσης τους, μιλούν για μια «οικογενειακή μαφία» που σκόρπιζε φόβο και ανασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, μέχρι και το ορεινό Αμάρι του Ρεθύμνου.

Τρόμος σε Βορίζια και Αμάρι για πέντε χρόνια

Στα Βορίζια και σε δύο χωριά του Δήμου Αμαρίου, εκεί όπου η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν εντονότερη, οι κάτοικοι ζούσαν επί σχεδόν πέντε χρόνια σε καθεστώς απόλυτης σιωπής. Οι απειλές και ο φόβος τούς κρατούσαν μακριά από την Αστυνομία, όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η περίπτωση κατοίκου που, αφού στοχοποιήθηκε από τη συμμορία, εγκατέλειψε το χωριό του και την περιουσία του για να προστατεύσει τον εαυτό του, παραμένοντας μακριά εδώ και πέντε χρόνια. Μάλιστα, σε ορισμένες υποθέσεις υπήρχε ακόμη και συγγενική σχέση μεταξύ δραστών και θυμάτων, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική.

Στα Βορίζια, όπου έμεναν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ο θείος και τα δύο ανίψια, η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Το πρωί της Δευτέρας, οι περισσότεροι κάτοικοι δεν αντιλήφθηκαν αμέσως τι συνέβαινε, όταν πάνοπλοι άνδρες της Αστυνομίας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας που φέρεται να ηγείτο της οργάνωσης.

Φαινόμενα όπως αυτό δεν περιορίζονται μόνο στο συγκεκριμένο χωριό, ούτε και αναμένεται η Κρήτη να «καθαρίσει» από τέτοιες πρακτικές με μία μόνο σειρά συλλήψεων. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία πως αυτή η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.

Σε νοσοκομείο της Αθήνας η σύλληψη του αρχηγού

Ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, συνελήφθη έξω από νοσοκομείο στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής, όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών του πέρασαν χειροπέδες στις 10:30 το πρωί, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Ρεθύμνου. Το βράδυ της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή του στην Κρήτη.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πραγματοποιήσει ανακριβείς δηλώσεις κατά τα έτη 2021 έως και 2025 και εισέπραξαν παράνομα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σύνολο του ποσού που πήραν οι 12 κατηγορούμενοι, φτάνει τις 586 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Εrtnews:

Ο 43χρονος αρχηγός και η σύζυγός του, είχαν εισπράξει 88.811 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός του και η σύζυγός του, 101.689 ευρώ.

Ο 39χρονος ανιψιός του και η σύζυγός του 165.348 ευρώ.

Ζευγάρι φίλοι της οικογένειας εισέπραξε 60.378 ευρώ.

Άλλο ζευγάρι φίλων, πήρε παράνομα 130.106 ευρώ.

Δύο κατηγορούμενοι 33 και 48 ετών έλαβαν παράνομα, 37.192 ευρώ και 2.971 ευρώ αντίστοιχα.

Οι κατηγορούμενοι εκτός από τον εμπρησμό του αυτοκινήτου ενός αγρότη, είχαν κόψει 134 ελαιόδεντρα σε αγροτεμάχιο στον οικισμό Σάτα Αμαρίου και 400 φυτά σε αμπελώνα στη Φουρφουρά Αμαρίου, για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες που δεν τους παραχωρούσαν τα χωράφια τους.