Πώς δρούσε ο ντελιβεράς που τραυμάτιζε γυναίκες με πέτρες - Έσπειρε τον τρόμο στα Βόρεια Προάστια

Δικογραφία για «βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και εξακολούθηση», «σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων», «φθορά ξένης ιδιοκτησίας» κ.α. αδικήματα σχηματίστηκε από το ΤΔΕΕ Κηφισιάς σε βάρος του 28χρονου Πακιστανού ντελιβερά που τις τελευταίες 15 ημέρες είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια, πραγματοποιώντας επιθέσεις με πέτρες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε συνολικά 8 συμβάντα -6 επιθέσεις κατά προσώπων και δύο φθορές σε ΙΧ αυτοκίνητα- ενώ ανάμεσα στα θύματα του είναι και μία ανήλικη κοπέλα που στις 20.30 το βράδυ της 21ης Απριλίου της επιτέθηκε με πέτρα στην περιοχή της Εκάλης και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Χρησιμοποιώντας μία μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, έχοντας ένα κουτί ντελίβερι στην πίσω πλευρά του και λευκό κράνος, ο 28χρονος Πακιστανός σημάδευε με πέτρα τα υποψήφια θύματα του στο κεφάλι και το στήθος.

Η δράση του ξεκίνησε με το ανήλικο κορίτσι στις 21/4, κορυφώθηκε στις 3/5 και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής και οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τις 8 επιθέσεις σε Εκάλη, Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Το πρωί της Τρίτης (5/5) ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να του ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ αμέσως μετά θα πάει στον ανακριτή για να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Να θυμίσουμε ότι σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις τα θύματα του χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια από ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.