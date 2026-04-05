Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν - Κρυβόταν στα βουνά για 48 ώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής (5/4) ότι ο δεύτερος Αμερικανός αεροπόρος του μαχητικού αεροσκάφους F-15E, το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράν, διασώθηκε με επιτυχία και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα και αξιωματούχους, πρόκειται για μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου που ολοκληρώθηκε δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, σε συνθήκες έντονης πίεσης και ενώ ο αεροπόρος παρέμενε πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο διασωθείς ήταν ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων του διμελούς πληρώματος και είχε τραυματιστεί όταν το αεροσκάφος χτυπήθηκε στο νοτιοδυτικό Ιράν. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή δεκάδων αεροσκαφών, για να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν από την περιοχή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση μία από τις πιο τολμηρές στην ιστορία του αμερικανικού στρατού, σημειώνοντας ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα αλλά αναμένεται να αναρρώσει.

Το χρονικό της διάσωσης του Αμερικανού αεροπόρου

Το περιστατικό είχε ξεκινήσει την Παρασκευή, όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό F-15E Strike Eagle. Το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί νωρίτερα, ωστόσο η ύπαρξη δεύτερης παράλληλης επιχείρησης δεν είχε δημοσιοποιηθεί αμέσως, ώστε να μη διακυβευθεί η έκβασή της. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Αμερικανός αξιωματικός επέδειξε αξιοθαύμαστες δεξιότητες επιβίωσης.

Αφού εκτινάχθηκε μαζί με τον πιλότο όταν το F-15E Strike Eagle τους χτυπήθηκε νωρίς την Παρασκευή τοπική ώρα στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε ψηλά σε μια κορυφογραμμή και παρέμεινε κρυμμένος εκεί για σχεδόν 48 ώρες. Ο στρατιωτικός είτε χρησιμοποίησε μια κρυπτογραφημένη μέθοδο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε έναν πομπό για να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν.

BIG: After evacuating the second crew member of the downed F-15E, the U.S. had to destroy two HC-130J Combat King II rescue aircraft and two helicopters that, for unknown reasons, were unable to leave Iran.



The aircraft were blown up on the ground to prevent them from falling… pic.twitter.com/McytCnmnq5 — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

Όπως μετάδωσε το Reuters, η αποστολή πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μάχης, με αμερικανικά ελικόπτερα να δέχονται πυρά, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταστράφηκαν «εχθρικά ιπτάμενα μέσα» στη διάρκεια της επιχείρησης. Οι αμερικανικές αρχές, από την πλευρά τους, έδωσαν έμφαση στο γεγονός ότι η διάσωση ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η αιχμαλωσία ενός Αμερικανού αεροπόρου από το Ιράν θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα στις ΗΠΑ γύρω από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ επανήλθε με νέα σκληρή ρητορική κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει άμεσα ανταπόκριση στις αμερικανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.