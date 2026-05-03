Πως έγινε η φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας - Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα

Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας 46χρονος υπήκοος Αλγερίας και ένας 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά, τέσσερις έγκλειστοί από το κελί «9» βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, το «4» και το «8».



Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχιακού κελιού «6». Ο ένας από τους δύο νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.



Στη συμπλοκή, που έγινε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, φέρεται πως πήραν μέρος περίπου δέκα κρατούμενοι. Άμεσα επενέβησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ.



Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.