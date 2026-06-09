Πώς έγινε το φρικτό φονικό στη Ρόδο: Τον κάρφωσε στην καρωτίδα με το μαχαίρι που έκοβε πατάτες

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το άγριο φονικό στη Ρόδο με έναν 55χρονο να μαχαιρώνει έναν 63χρονο φίλο του μετά από έντονο καυγά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Δημοκρατική, η σχέση των δύο φίλων χαρακτηριζόταν από εντάσεις, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν διάφορα προσωπικά προβλήματα που επιβάρυναν τη συμβίωσή τους. Το θύμα, γεννημένος το 1963, διέμενε το τελευταίο διάστημα στην οικία του 55χρονου, ο οποίος είχε ανοίξει το σπίτι του για να τον βοηθήσει. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή φαίνεται πως είχε δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης, το οποίο πυροδοτήθηκε μοιραία από μια εντελώς ασήμαντη αφορμή.

Η μοιραία λογομαχία ξέσπασε στον χώρο της κουζίνας, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ασχολούταν με την προετοιμασία του φαγητού και συγκεκριμένα καθάριζε πατάτες. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε εκ των υστέρων ο ίδιος, ο 63χρονος άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα και να τον αναστατώνει, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Πάνω στον θυμό του και ενώ κρατούσε ήδη το μαχαίρι στα χέρια του, ο 55χρονος επιτέθηκε στον φιλοξενούμενό του, καταφέροντάς του ένα βαθύ και καθοριστικό χτύπημα στην περιοχή της καρωτίδας.

Η ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε από το πλήγμα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Παρά το γεγονός ότι στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, επιβεβαιώνοντας απλώς τον θάνατό του.

Ο δράστης είχε νοσηλευθεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα

Ο 55χρονος δράστης συνελήφθη από τις αρχές λίγη ώρα μετά την πράξη του. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εξετάζεται σοβαρά το γεγονός ότι ο συλληφθείς έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα, στοιχείο που αναμένεται να παίξει ρόλο στη δικαστική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος έχουν αναλάβει οι έμπειροι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία για να καθορίσουν αν το έγκλημα ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης ή αν υπήρχαν βαθύτερες διαφορές που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη.