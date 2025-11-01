Πώς έγινε το μακελειό στα Βορίζια - Το σπίτι που «άναψε» τη φωτιά και ο αποτυχημένος σασμός

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τα Βορίζια να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη. Η αναζωπύρωση της μακρόχρονης βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη άφησε πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ οι Αρχές τρέμουν για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Το πρωί του Σαββάτου (1/11) οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν «βροχή» στο χωριό, με κατοίκους να περιγράφουν σκηνές πανικού και τρομοκρατίας. Η Αστυνομία έχει περικυκλώσει την περιοχή με ισχυρές δυνάμεις, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία για να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, νεκρός είναι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, καθώς και μία 55χρονη γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία φέρεται να υπέστη ανακοπή μέσα στο χάος των πυροβολισμών. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν ακόμη νεκρό, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.

Η βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ

Η βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη μετρά δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1950. Πριν από έναν χρόνο είχαν σημειωθεί νέοι πυροβολισμοί χωρίς θύματα, ενώ τότε είχε επιχειρηθεί ένας «σασμός» μέσω συντεκνιάς — ένα παιδί βαφτίστηκε με νονό μέλος της άλλης οικογένειας, σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης.

Όπως αποδείχθηκε, η ειρήνη αυτή δεν κράτησε για πολύ.

Το σπίτι της βεντέτας στα Βορίζια

Το σπίτι που άναψε ξανά τη φωτιά

Η αφορμή για το νέο αιματοκύλισμα φαίνεται πως ήταν ένα σπίτι. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, μέλος της μίας οικογένειας ανέγειρε κατοικία σε σημείο που η άλλη πλευρά θεωρούσε «απαγορευμένο», κατά παράβαση παλαιότερης συμφωνίας που καθόριζε τις ζώνες εγκατάστασης των δύο οικογενειών στο χωριό.

Το βράδυ της Παρασκευής (31/10) σημειώθηκε έκρηξη από εκρηκτικό μηχανισμό στο εν λόγω σπίτι, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση της επόμενης ημέρας.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα μέλη των δύο οικογενειών συναντήθηκαν στον δρόμο. Μέσα σε λίγα λεπτά, αντάλλαξαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Φανούρης Καργάκης και να τραυματιστούν δύο ακόμη άνδρες από την αντίπαλη πλευρά, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και αναμένεται να συλληφθούν.

Οι κάτοικοι μιλούν για «καταιγισμό πυρών» που έκανε τα Βορίζια να θυμίζουν σκηνικό πολέμου.

Ένα χωριό «φρούριο»

Η Αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Στο νησί μεταβαίνουν ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Φώτης Ντουΐτσης, καθώς και ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI».

Η αποστολή τους είναι να ερευνήσουν τα αίτια της αιματηρής σύγκρουσης, να εντοπίσουν τους δράστες και να εξιχνιάσουν τη βομβιστική επίθεση της Παρασκευής. Παράλληλα, ομάδα της ΕΚΑΜ θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό ώστε να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Σε καθεστώς φόβου τα Βορίζια

Την ίδια ώρα, τα Βορίζια παραμένουν σε κατάσταση πολιορκίας. Πάνοπλοι αστυνομικοί περιπολούν στους δρόμους, ενώ οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο αντεκδικήσεων. Τα σημάδια από τις σφαίρες στους τοίχους και τα οχήματα μαρτυρούν το μέγεθος της σύγκρουσης.

Η Κρήτη μετρά ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο βεντέτας, με τις αρχές να ελπίζουν ότι αυτή τη φορά ο κύκλος του αίματος θα κλείσει οριστικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».