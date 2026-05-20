Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό με τον 60χρονο μοτοσικλετιστή - Τι λέει η Αστυνομία

Τα αίτια πίσω από τον θανατηφόρο τραυματισμό ενός 60χρονου μοτοσικλετιστή ο οποίος καρφώθηκε σε πόρτα περιπολικού και στη συνέχεια σε φορτηγό επί της Αττικής Οδού διερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κοντά στα διόδια Ανθούσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Περιπολικό της Τροχαίας Αττικής Οδού είχε σταματήσει στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της σύντομης στάσης είχαν τεθεί σε λειτουργία οι φάροι και τα προειδοποιητικά φώτα του οχήματος, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι διερχόμενοι οδηγοί.

Το περιπολικό που ενεπλάκη στο τροχαίο (πηγή: TikTok)

Όταν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, η διερχόμενη μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω αριστερό μέρος του περιπολικού. Στη συνέχεια χτύπησε τον καθρέφτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω μέρος του φορτηγού που βρισκόταν στο σημείο του ελέγχου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας.

Σημειώνεται πως ήδη διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.